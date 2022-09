Serveru Lidovky.cz to potvrdily dva diplomatické zdroje s tím, že by se na summitu mohlo podepsat společné prohlášení EU a NATO. To by ještě více posílilo spolupráci obou bloků a obranu kvůli ruské agresi. Společné prohlášení obou organizací mělo být podepsáno již loni, unijní státy však nebyly jednotné v hodnocení významu vojenské spolupráce v rámci NATO. Zatím poslední společné prohlášení EU a NATO se datuje do roku 2018.