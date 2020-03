Jak vznikají nové české respirátory a proč jsou výjimečné? Koncept výroby je revoluční, říká Doležalová z ČVUT

Pomoc proti nedostatku ochranných pomůcek přinášejí vědci z ČVUT. Ti představili zcela nový typ respirátoru a v rekordně krátkém čase se jim podařilo ho certifikovat jako polomasku nejvyšší ochranné třídy FFP3. Na otázky k novince odpovídala pro server Lidovky.cz Eva Doležalová, manažerka komunikace RICAIP, výzkumného centra z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT, které za novým typem respirátoru stojí.

Nový typ respirátoru je možné vyrábět na 3D tiskárnách a výroba využívá nepříliš běžnou technologii 3D tisku MJF. Ochranu tvoří pevná maska s vyměnitelným filtrem, nový typ tak bude možné využívat opakovaně, podle CIIRC téměr neomezeně. Po výměně filtru a dezinfekci navíc může posloužit i více různým lidem. Masku nebude možné tisknout na domácích 3D tiskárnách, odborníci ale pracují na tom, aby bylo možné respirátory vyrábět i formou vstřikování plastu do připravených forem, což umožní produkci až deset tisíc kusů denně.

Projektem se zabývají pracovníci z Výzkumného a inovačního centra pro pokročilou průmyslovou výrobu RICAIP při Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Jedná se o mezinárodní výzkumné centrum excelence, které se zaměřuje na výzkum v oblastech souvisejících s Průmyslem 4.0. Další informace k vývoji nového typu respirátorů prozradila v rozhovoru Eva Doležalová, manažerka komunikace centra RICAIP CIIRC ČVUT.



Lidovky.cz: Na webu ČVUT uvádíte, že za normálních okolností trvá získat novou certifikaci měsíce, jak je možné, že se vám ji povedlo získat takto rychle?

Vychází to jak z doporučení Evropské komise (číslo 2020/403), tak i z nouzového stavu vyhlášeného českou vládou s ohledem na krizovou situaci kolem koronaviru. V souladu s tím provedla certifikovaná zkušebna, v tomto případě to byl Výzkumný ústav bezpečnosti práce v Praze, certifikaci ve zkráceném řízení. Respirátor CIIRC RP95-3D získal certifikát jako ochranná polomaska dle EN 140:1999. Certifikát platí na území České republiky po dobu tří měsíců od vydání – to je dáno právě tímto nouzovým režimem a zkráceným řízením. Zde je nutné zdůraznit roli agentury CzechInvest, jejíž pracovníci nám byli velmi nápomocní. Provedli nás profesionálně celým procesem, pomohli nám se zorientovat. Bez jejich pomoci by nebyl proces tak plynulý. Spolupráce s CzechInvestem byla opravdu hodně úzká, velmi nám pomohli a stále pomáhají.

Lidovky.cz: Po třech měsících tedy bude třeba udělat nový certifikát s delší platností?

Ano, ale nepředpokládáme žádné problémy. Máme povinnost i zájem na prodloužení v režimu tzv. plné certifikace. Postup bude obdobný, jen bude ve standardních lhůtách, které jsou cca 6 týdnů. Zároveň naši výzkumníci stále vyvíjejí další modely, takže není vyloučeno, že se bude respirátor dále měnit a vylepšovat. To, co máme teď, bylo rychlé řešení, abychom měli rychle bezpečný výrobek certifikovaný na nejvyšší stupeň ochrany FFP3, který je možné začít vyrábět a co nejrychleji dodávat do nemocnic. Mohli jsme být takto operativní právě i díky tomu, že to umožnila Evropská komise. To byl cíl, který jsme teď sledovali, tím ale nekončíme, pokračujeme dál.

Lidovky.cz: Zároveň se pokusíte získat i certifikáty pro evropský trh a Spojené státy. V jakém časovém horizontu je to reálné?

Ve standardním procesu certifikace obdrží naše ochranná maska tzv. CE atest pro FFP3. Ten bude automaticky platný pro celou EU. Evropská certifikace je přitom také recipročně uznávána v USA. Tudíž do tří měsíců budeme usilovat o plnou atestaci, která bude prakticky platná po celém světě a umožní další distribuci. Nyní bylo prioritou certifikovat tuto verzi CIIRC RP95-3D. Kolegové nyní pracují na variantě, která by se dala vyrábět ve více kusech, což je varianta vstřikování plastu do připravených forem. To je náš cíl na nejbližší týden až dva, abychom měli model upravený pro výrobu formy a mohla být zahájena skutečně masová výroba. Kapacita speciálních 3D tiskáren HP MultiJet Fusion, na kterých se nyní náš respirátor vyrábí, je asi 400, 500 denně. Tedy na zařízeních, které jsou v České republice. Naproti tomu výroba formou vstřikování plastů umožní vyrábět až deset tisíc kusů denně.

Lidovky.cz: Jste v kontaktu s partnery v Česku, kteří se zapojí do distribuce? Kolik jich zatím je?

V České republice je systém koordinace výroby a s tím spojené logistiky již připravený a nastavený. Podařilo se to vše během 4 dnů. Mezi možnými výrobci byla naším prvním partnerem Škoda Auto, která má potřebné zařízení, promptně zareagovala a ochotně vytiskla první várku masek. Spolupracujeme s oficiálním distributorem 3D tiskáren pro HP, kterým je společnost 3Dees Industries, jsme tak v kontaktu s dalšími výrobci. Již je nastavená logistika toho, jak bude výroba probíhat, kdo bude vyrábět hlavní tělo masky i další komponenty, i jak se budou ochranné masky kompletovat. To je všechno připravené a už to prakticky probíhá.

Tělo ochranné masky se vyrobí na uvedené 3D tiskárně, dalším komponentem je těsnění, membránová klapka pro výdechový ventil, obojí z litého silikonu, a gumičky, kterými se připevní maska na hlavu. Nedílnou součástí celého respirátoru je samozřejmě filtr. Výrobu i kompletaci všech těchto součástí již máme zajištěnou, tento proces koordinuje právě 3Dees Industries.

Lidovky.cz: Jako výrobce filtrů uvádíte firmu Sigma Lutín.

Tento kontakt nám také zprostředkovala agentura CzechInvest. Jedná se o výzkumný a vývojový ústav Sigma, vyrábějí filtry pro tuto potřebu a byli jsme ujištěni, že kapacita je dostatečná. Další dodávky budou řešeny ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví.

Lidovky.cz: Takže nejednáte přímo se Sigmou, ale zprostředkovaně přes CzechInvest a ministerstvo?

Ano, přesně tak. CzechInvest pomáhá s kontakty na dodavatele, společně s ministerstvem bude celý proces koordinován.

Lidovky.cz: Jaká bude cena jednoho kusu?

V současné době nemáme informaci o přesných nákladech, ale měly by odpovídat nižšímu standardu na trhu. Dle mých informací se jedná o tom, že hrazeny budou v první řadě náklady na materiál. Zapojení partneři nabízejí svoje výrobní kapacity zdarma. Musím upozornit, že se jedná o masku s nejvyšší ochranou, vydrží nekonečně dlouhou dobu a může ji používat více lidí, pokud ji vydezinfikují a vymění si filtr. Masku tedy lze sdílet a je vhodná pro směnný provoz v nemocnicích. Náklady jsou tedy v tomto případě velmi relativní.

Lidovky.cz: Výroba respirátorů je zatím, předpokládám, směřována primárně pro nemocnice. Uvažujete o distribuci pro širokou veřejnost?

Respirátor má nejvyšší formu ochrany, tedy FFP3. Veřejnost takovou míru ochrany zpravidla v běžném pohybu nepotřebuje. Nejdůležitější je ochránit ty nejohroženější. V první řadě pracovníky nemocnic, aby celý systém nezkolaboval. Poté samozřejmě další osoby. Očekáváme, že jakmile bude nastavena výroba na vstřikolisech, zvětší se produkce a výrobek bude dostupnější. Nyní je ale naším partnerem ministerstvo zdravotnictví a to rozhoduje o distribuci.

Lidovky.cz: Mohl by tento nový typ do budoucna nahradit ostatní respirátory?

Naši vědci se určitě budou zbývat tím, jak tento model dále zlepšovat. Nyní vytvořili variantu, která byla certifikovaná s externím filtrem, ale původní záměr byl, aby vyměnitelné filtry byly zabudované v pevné části masky a aby byly vyrobené z nanovlákenných materiálů. To byla varianta, ke které se nyní budou chtít vrátit, a později samozřejmě mohou vyrábět i varianty s nižší třídou filtrace. Nyní je ale priorita poskytnout tu nejvyšší ochranu do nemocnic a na jiná exponovaná místa.

Lidovky.cz: Jedná se o poměrně revoluční technologii výroby respirátorů, má taková technologie potenciál i zcela proměnit trh s respirátory a rouškami?

Nejde jen o výrobu této konkrétní ochranné masky, ale o celém konceptu výroby. Tou je distribuovaná výroba co nejblíže v místě potřeby, která dokáže reagovat na momentální potřebu a dostupné výrobní prostředky. To je ta hlavní, skutečně revoluční změna, o kterou se snažíme. V tomto konkrétním případě je také vidět, že pokud se výzkum podaří rychle aplikovat, tak poměry na trhu samozřejmě změnit může. Jak moc, to ukáže další vývoj.