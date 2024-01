„Necítím se být vinen. Musím zcela odmítnout, že bych se dopustil jakéhokoliv sexuálního či jiného nátlaku. Mým cílem bylo vždy léčit pacienty. Pokud to někdo z dotyčných pojal jinak, tak se za to hluboce omlouvám a chápu to jako své profesní selhání,“ uvedl Cimický v obhajobě poté, co ho k ní vyzval soudce Petr Novák. Pětasedmdesátiletý lékař byl v říjnu 2022 obžalován ze znásilnění a vydírání pacientek, ale také studentek na praxi.