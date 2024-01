Soud s Cimickým pokračuje. Senát vyslechne několik svědků a jednoho znalce

Mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 8 Jana Humeni pro iDNES.cz uvedla, že by jednání mělo být přístupné veřejnosti. Státní zástupkyně Martina Adámková navrhuje pro Cimického v obžalobě tříleté vězení a zákaz výkonu lékařské profese.

Podle serveru iRozhlas , který cituje z obžaloby, je Cimickému kladeno za vinu, že se dopustil trestných činů na mladistvých, pacientkách i praktikantkách. Nezletilých obětí by mělo být šest. „Často to začalo tím, že je obnažil, aby provedl vyšetření stetoskopem, jindy zase osahával ženy poté, co jim zavedl akupunkurní jehličky,“ uvádí server.

„Psychiatr podle zjištění policistů a závěrů Adámkové mezi lety 1979 a 1996 napadl nebo zneužil šest dívek, které byly mladší 18 let. Mezi nimi byly jak jeho pacientky, tak praktikantka nebo dcera léčené maminky,“ píše server.

Zmocněnci jako náhradu nemajetkových škod pro poškozené požadují téměř 5,9 milionu korun. Při jednání na začátku ledna Cimický uvedl, že se neztotožňuje s obviněním ze znásilnění či jiné trestněprávní jednání.

„Ptám se sebe, jestli je možné, aby si některá moje pacientka mohla mé chování špatně vyložit. Mé jednání vždy vedeno se snahou léčit pacienta. Hluboce se omlouvám, jestli si některá pacientka to špatně vyložila,“ uvedl psychiatr na začátku ledna.

Psychiatra v roce 2021 obvinilo několik jeho pacientek ze sexuálního obtěžování či přímo napadení. Herečka a zpěvačka Jana Fabiánová uvedla, že ji lékař v minulosti sexuálně napadl.

Svěřila se o tom na sociální síti, podle médií kvůli informaci o tom, že by měl Cimický od tehdejšího prezidenta Miloše Zemana dostat vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti kultury. V reakci na její příspěvek se začaly ozývat i další ženy. Psychiatr vinu odmítl.

Kriminalisté původně navrhli obžalobu pro Cimického loni v říjnu, tehdy ho vinili z 28 případů znásilnění či vydírání. Státní zastupitelství pak ale kauzu policii vrátilo k došetření. Nařídilo, aby se policisté vypořádali s otázkou, zda nejsou některé skutky promlčeny. Znovu policie navrhla lékaře obžalovat loni v červnu a státní zástupce podal v srpnu 2023 na lékaře obžalobu.