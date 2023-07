Plán nového šéfa ČT na spolupráci všech veřejnoprávních médií skončil dřív, než začal. Není o ni zájem

„Aktuální vývoj na poli digitální agendy ukazuje, že pro dominantní část populace je primárním zdrojem informací chytrý mobil a aplikace v něm. Rád bych tedy inicioval debatu mezi třemi poskytovateli veřejné mediální služby o startu společné mobilní zpravodajské platformy,“ popsal Souček ve svém projektu k volbě ředitele.

Podle něj totiž spolupráce veřejnoprávních médií má smysl a funguje i v některých evropských zemích, kde jsou rozhlas a televize pod jednou střechou. „Já k tomu přidávám představu zapojit ČTK. Znamenalo by to vytvoření společného editoriálního týmu, který z aktuální produkce jednotlivých institucí vybírá optimální produkty. Spojené síly tří respektovaných mediálních institucí by mohly zvýšit relevanci těchto médií v ostrém boji zpravodajství v digitálním prostoru,“ vysvětlil pro Lidovky.cz nový ředitel České televize.

Vše ale nasvědčuje tomu, že se jeho vize nenaplní.