Nový ředitel ČT představil svůj tým. Zpravodajství povede Mrzena, bude v něm víc žen

Nastupujícím šéfem nové divize bude Jan Maxa, který od 1. října povede divizi digitální služby.

„Je to oblast, kterou chceme povýšit na druhý silný a zásadní pilíř distribuce České televize,“ řekl Maxa. Základem bude především platforma iVysílání. Posílit chce Maxa také sociální sítě.

Maxu na jeho původní pozici vystřídá Tereza Polochová, která bude mít na starosti především obsah vysílání.

„Úlohou televize je sloužit všem, podporovat i nechat zaznít různé názory,“ řekla Polochová, která věří v nové zpracování témat, včetně témat genderu nebo klimatu, díky kterým chce přilákat také mladší diváky.

Digitalizace a více žen v redakcích

Ředitelem zpravodajství a publicistiky bude Petr Mrzena. „I dále budu klást důraz na správnost a věcnost vysílaných informací,“ uvedl a dodal, že chce dále rozvíjet také regionální zpravodajství, hlavně studia v Brně a Ostravě.

„Chci posílit postavení žen, více žen se objeví ve vedení redakcí,“ řekl Mrzena s tím, že by postupně chtěl nastavit složení redakcí tak, aby v něm alespoň polovina byly ženy.

Dodal také, že podle situace na Ukrajině bude Česká televize uvažovat o novém zpravodajském postu.

Jiří Ponikelský od října povede ČT Sport a nově také digitální platformu ČT Sport Plus. „V blízké době budeme moc říct, že je to domovem sportu, co se týče informačního a zpravodajského servisu. Na prvním místem bude vždy ČT Sport,“ uvedl.

Podle Ponikelského bude vrcholem sezony mistrovství světa ve fotbale a také olympiáda v Paříži.

Posílení pozice i důraz na digitalizaci

„Základním úkolem pro následující období je udržet a posílit pozici České televize,“ řekl na začátku tiskové konference Souček.

Nastupující ředitel chce posílit dramaturgii pořadů a chce se kromě klíčových pořadů věnovala pozornost i ČT Art a Déčko. Rozvíjet chce i internetové platformy.

„Budu usilovat o to, aby Česká televize byla lídrem českého audiovizuálního trhu. Netýká se to jen platformy iVysílání,“ uvedl.

Vedení České televize plánuje konferenci, která by se měla týkat veřejnoprávního vysílání. „Předpokládám, že tato konference by se měla konat v prvním kvartálu roku 2024,“ řekl.

Ve čtvrtek oznámil ukončení svého působení v České televizi ředitel divize korporátní vztahy, komunikace a obchodu Vít Kolář. Ten řídil i právní útvar, výzkum a sledovanost nebo bezpečnost a vnější vztahy.

V červenci oznámil odchod z funkce ředitel zpravodajství Zdeněk Šámal.

Jan Souček v červnu porazil ve třetím kole volby generálního ředitele veřejnoprávní televize současného ředitele Kavčích hor Petra Dvořáka. Od roku 2014 vedl brněnské studio České televize. Tam předtím sbíral i zkušenosti jako moderátor Dobrého rána z Brna a šéfdramaturg brněnského Centra zábavné tvorby.

Vystudovaný právník začínal v médiích v roce 1994 v TV Nova, poté pracoval jako redaktor a moderátor brněnského Rádia Krokodýl. Má zkušenosti i z Českého rozhlasu, prošel také dvěma PR agenturami.

Při prezentaci svého kandidátského projektu před Radou ČT například řekl, že by chtěl vytvořit jednotnou veřejnoprávní digitální zpravodajskou platformu, na které by se podílela Česká televize (ČT), Český rozhlas a Česká tisková kancelář, zlepšit komunikaci s Radou ČT, rozvinout platformu iVysílání či dokončit digitalizaci složek archivu ČT. Netají se tím, že by zvýšil koncesionářský poplatek.

