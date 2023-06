Nový generální ředitel ČT Souček: Znám slabá místa televize. Pražák se ze mě asi nestane

Chce klást důraz na iVysílání, provést digitalizaci a indexaci pořadů, aby prostředí bylo pro uživatele co nejpřívětivější. Zároveň má v plánu Českou televizi přiblížit co největšímu okruhu lidí. „Diváci musí cítit, že ČT hovoří o jejich problémech,“ říká Souček.

Lidovky.cz: Čekal jste takový výsledek volby?

Samozřejmě mě výsledek potěšil. Už v prvním kole bylo zjevné, že jsem radní zaujal. Ale napínavé to bylo až do posledního kola. Zejména proto, že pokud by nikdo nezískal deset hlasů, volba by se odložila na 21. června. A případně pokud by se nezvolilo ani tehdy, tak by to podle mého názoru znamenalo pro Českou televizi docela pekelný půlrok, protože by se čekalo na volbu nových radních podle novely zákona. Takže napínavé to rozhodně bylo do poslední chvíle.