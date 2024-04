NCOZ obvinila ostravského podnikatele Jana Světlíka z krácení daní

Policie na případu pracovala několik let, spolu se Světlíkem stíhá dva muže českého původu, kteří v minulosti působili jako manažeři švýcarské firmy, uvedla ČT, která na případ upozornila jako první. Peníze do Švýcarska podle televize směřovaly za fiktivní služby, švýcarská společnost je účtovala za zprostředkování prodeje výrobků Vítkovic, ale tuto činnost podle policie nedělala. Česká firma si tak snižovala daňový základ.

Jan Světlík spáchání trestného činu odmítá. „Obvinění je zcela absurdní,“ reagoval pro iDNES.cz.

Dodal, že jde o dlouhodobý tlak na jeho osobu. „Nejprve jsem byl opakovaně a dlouhodobě atakován menšinovými akcionáři, že jsme ve Vítkovicích údajně poskytli nevýhodnou půjčku Towitu. Odpověděli jsme za 12 let určitě stovky, možná tisíce dotazů na toto téma. Když byla půjčka splacena, přichází obvinění, že mělo dojít k daňovému úniku. To, že se nepotvrdila nevýhodnost transakce, zřejmě někomu vadí. Je to konstrukce, která u soudu nemůže obstát,“ upřesnil.

Policie potvrdit obvinění a sdělit k němu bližší podrobnosti zatím nechce. „Náš útvar, Národní centrála proti organizovanému zločinu, se nevyjadřuje k osobním údajům fyzických osob,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí Jaroslav Ibehej.

Obvinění padlo v souvislosti s více než desetiletým napojením skupiny Vítkovice Machinery Group na švýcarskou firmu Towit Machinery Trading. Vznikla v roce 2007 a od počátku byla spojena s Vítkovicemi. Koncem roku 2007 tvořila více než čtyři pětiny aktiv Towitu dlouhodobá půjčka 20,3 milionu franků právě od Světlíkových strojíren.

Firma byla od počátku na Vítkovicích plně závislá, nabízela především vítkovickou produkci. Většina jejích příjmů pocházela z provizí vítkovických firem. Vítkovice ji úvěrovaly. I proto Jan Světlík léta čelil spekulacím, že je jejím skrytým vlastníkem.

Podezření však Vítkovice vždy odrazily, Towit byl podle zástupců Vítkovic obchodním partnerem firmy bez kapitálového propojení. V roce 2017 se Vítkovice od Towitu odstřihly.