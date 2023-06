Lidovky.cz: Ohlásil jste, že se po vypršení euromandátu hodláte vrátit do domácího politického „rybníčku“. Chcete být poslancem, či snad máte zálusk na jiný post?

Nechal jsem to otevřené. Řekl jsem, že se chci vrátit na domácí scénu. Letos mi bylo 60 let a v takovém věku už začnete čas počítat trochu jinak. Byly dvě možnosti – kandidovat ještě jednou do Evropského parlamentu na dalších pět let a pak už rovnou odejít do politického důchodu, nebo odejít přibližně za rok z evropského kolbiště a zkusit ještě nějaký poslední zářez na domácí politické scéně.