„O rozšíření počtu dodaných vrtulníků se bude rozhodovat. Experti se skutečně shodují, že dohodnutý počet je nízký. Není to ani adekvátní náhrada za to, co nyní v armádě létá,“ řekla Černochová. Má podmínku, že musí být zapojený tuzemský průmysl. „Velmi nám záleží na tom, a vláda to má i v programovém prohlášení, aby z armádních zakázek měli profit čeští občané a firmy, které zde zaměstnávají lidi, platí daně a podílejí se na HDP,“ upozornila Černochová.