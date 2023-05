Podporovatelé Peterkové vyrazili dveře soudní síně, porvali se se stráží

Soudkyně ještě před začátkem jednání vykázala dalšího neúspěšného kandidáta na prezidenta Pavla Zítka. Chtěl totiž pořizovat kamerové záznamy, které nebyly soudem povoleny.

„Je to důkaz pro mezinárodní tribunál. To tady zůstane a točte to,“ řval Zítko, když ho justiční stráž odváděla. K soudu přišlo zhruba 40 podporovatelů Peterkové. Do jednací síně se všichni nevešli.

Sama Peterková se k jednání dostavila více než čtvrt hodiny později za velkého potlesku podporovatelů. Po jejím příchodu se do soudní síně podporovatelé začali cpát, až vyrazili dveře z pantů. Při tom se strkali s justiční stráží, na kterou pak řvali, že jsou „gestapo“. Soudní senát poté místnost opustil.

„Soud dostatečně nezajistil, aby líčení proběhlo v klidu. Vzhledem k tomu, že jsem po těžkém úrazu páteře, i přesto, že jsem v neschopnosti, jsem se k soudu dostavila a chtěla jsem se obhájit, bylo mi to znemožněno, protože to nezajistil soud, policie ani justiční stráž. Proto jdu do podatelny podat návrh na odročení, přidám i lékařské zprávy, že jsem stále v neschopnosti,“ tvrdí Peterková.

„Jednání je pro dnešek přerušeno, příští soud s největší pravděpodobností bude bez veřejnosti,“ řekl redaktorce iDNES.cz jeden ze členů justiční stráže.

Vřava se uklidnila až zhruba po hodině. Dav podporovatelů Peterkové po justiční stráži a policii, která přijela asistovat, křičel, že jsou gestapo. „Chráníte největší dobytek, zabíjení a vraždění lidí. Na zvracení mi je,“ vřískala jedna z podporovatelek na policistu.

Chtějí, aby se policisté ztotožnili

Zítko hlasitě před síní žádal o ztotožnění člena justiční stráže, který údajně nepřiměřeně proti jednomu z podporovatelů zasáhl. „Jménem zákona, jménem zákona, jménem zákona! Jménem ústavy, jménem ústavy, jménem ústavy,“ skanduje dav.

Peterková začala zvonit klíčem. „Ani jeden z nich se neztotožnil, jaké má občanství,“ řekla davu. Pak s nimi začala skandovat „ztotožnit, ztotožnit, ztotožnit“.

Odpor davu vysvětlila Peterková tím, že jeden z jejích podporovatelů Rudolf Vávra byl zadržen policií už při průběhu jednání a jeho právnímu zástupci Norbertu Naxerovi nebyl umožněn vstup do jednací síně.

„Žádal, aby jeho právní zástupce mohl případně vznést námitky proti zadržení uvnitř místnosti a zdokumentovat to do právního spisu. To policie neumožnila. Proto lidé apelují, aby byla dodržována základní práva na obhajobu, které mám nejen já, ale i zadržený. Budu doufat, že při příštím soudním jednání soud zajistí jeho klidné konání,“ podotkla Peterková.

Peterková byla za šíření poplašných zpráv v únoru Obvodním soudem pro Prahu 4 potrestána dvouletým podmíněným trestem s tříletou zkušební dobou, proti čemu se na místě odvolala. Na sociálních sítích mimo jiné tvrdila, že vojska NATO obsadí Česko a budou střílet na děti.

30. května 2023

„Jsem absolutně nevinná, ničeho jsem se nedopustila, nešířila jsem poplašnou zprávu, nebylo mi prokázáno, že by byl někdo znepokojen. Stát neprokázal, že bych vědomě lhala. Šířila jsem své názory a myšlenky,“ řekla po úterním soudu bývalá novinářka.

Peterková podle nepravomocného rozsudku šířila v době koronavirové pandemie další lživé výroky skrz videozáznamy na sociálních sítích, především Facebooku. Mimo jiné prohlašovala, že NATO zastřelí každého, kdo se odmítne nechat odvést k povinnému očkování proti koronaviru.

Lži podle ní šířila vláda

V jiných nahrávkách tvrdila, že senioři po očkování umírají. Vládu, kterou tenkrát vedl bývalý premiér Andrej Babiš, označovala za fašisty.

„V tomto případě už to nemá s aktivismem nic společného,“ prohlásil tehdy předseda senátu Dušan Doubek. Podle něj Peterková ve videích uváděla vědomé nepravdy, kterým část populace uvěřila.

Peterkové hrozilo až osmileté vězení, trest na samé spodní hranici trestní sazby soud vysvětlil dosavadní bezúhonností Peterkové. Sama Peterková naopak trvala u soudu na tom, že lidem úmyslně lhala vláda, ne ona.

„Nejsem to já, ale vláda Andreje Babiše, kdo šířil poplašné zprávy. Lidé se dostávali do paniky, ale tu paniku jsem nepůsobila já,“ řekla v únoru u soudu Peterková.

Dodala, že videa natočila jako vyděšená matka, jejíž děti nemohly chodit do školy. Podle jejího advokáta někdejší novinářka vědomě nelhala, ale svým výrokům upřímně věřila. V době pandemie navíc podle něj nebylo vždy jasné, které informace jsou relevantní a které jsou již dezinformacemi.

Soud Peterkové už za lži o úmrtích v domě seniorů uložil loni v lednu pokutu 250 tisíc korun. Žena byla podle serveru Aktuálně.cz součástí skupiny lidí, kteří šířili dezinformace o covidu a očkování proti této nemoci nebo útočili na zdravotníky. Na ženu bylo uvaleno několik exekucí a na své akce požadovala finanční dary od lidí, kteří sledují její videa na sociálních sítích.