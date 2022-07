Účet za Jágrovu nehodu: škoda na tramvaji za statisíce, závěr vyšetřování tajný

„Poškozená tramvaj je v tuto chvíli v opravě. Konečnou a přesnou částku budeme vědět po ukončení opravy. V tuto chvíli máme předběžný odhad škody na tramvaji, který činí 400 tisíc korun,“ řekl v úterý iDNES.cz vedoucí komunikace pražského Dopravního podniku Daniel Šabík.

Mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová portálu iDNES.cz už v pondělí potvrdila, že vyšetřovatelé nehodu uzavřeli hned 25. května, kdy se stala. „Nehoda byla vyřešena už v ten den, přestupce se o tom vyjadřoval na sociálních sítích. Nedošlo tam ke zranění osob, nikdo nebyl pod vlivem, takže vyšetřování bylo ukončené,“ uvedla Siřišťová.

Výsledek šetření a to, zda za ní bude Jágrovi hrozí nějaký postih, například pokuta, ale neuvedla. Redakce iDNES.cz v úterý telefonicky kontaktovala také Jágra s dotazem, jaký je závěr vyšetřování a zda mu byla uložena nějaká sankce. Telefon nebral a na zaslané dotazy v SMS zprávě zatím nereagoval.

Jágr havaroval se svým elektromobilem 25. května v Plzeňské ulici v Praze 5. Skončil tehdy v péči záchranářů, odmítl ale transport do nemocnice a podepsal revers. Svou nehodu následně potvrdil na Facebooku.

„Chtěl bych vám jen krátce sdělit, co se dnes stalo, kdy jsem byl součástí dopravní nehody. Byla to moje chyba. Na Plzeňské jsem se snažil přejet z jednoho směru do druhého. Kontroloval jsem si tu druhou stranu a ve vhodnou chvíli jsem do ní najel. Byl ale velký provoz a v tom jsem nestihl zareagovat na tramvaj, která jela velkou rychlostí ve stejném směru jako já,“ napsal hokejista.

„Všiml jsem si ji půl metru přede mnou, na poslední chvíli. Myslel jsem si, že je to můj konec. Vždy jsem... věřil, že vyšší moc má nade mnou ochranou ruku a dnes jsem se o tom znovu přesvědčil. Díky bohu!,“ dodal. Napsal také, že on i cestující v tramvaji vyvázli bez zranění.

Jágr špatnou historii ohledně řízení auta nemá. V roce 2013 se stal svědkem dopravní nehody, podle některých médií byl první, kdo se pokusil zraněnému řidiči poskytnout první pomoc, ten ale havárii nepřežil. O rok dříve se v amerických médiích objevila zpráva, že český hokejista ve Spojených státech zemřel při autonehodě, ta se však ukázala jako nepravdivá.

Jaromír Jágr je jeden z nejúspěšnějších českých hokejistů všech dob. Pro Českou republiku vyhrál jeho tým zlatou medaili v roce 1998 na olympijských hrách v Naganu nebo v letech 2005 a 2010 na hokejových mistrovstvích světa.