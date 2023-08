Za výzvy ke stržení ukrajinské vlajky dostal podmínku. Soud projednává odvolání

Popelka se k soudu nedostavil, jeho obhájce Norbert Naxera přišel o necelých deset minut později. „Klient nedorazí, vyjádřím se po jednání,“ řekl Naxera při příchodu.

Popelka při červnovém jednání uvedl, že se cítí nevinen a čin je podle něj maximálně přestupek. Podle něj je ukrajinská vlajka na Národním muzeu urážkou.

„Za invazi v osmašedesátém jsou zodpovědní Ukrajinci, provedli to jejich vojáci spolu s Asiaty. Ukrajinci stříleli do našich lidí a stříleli taky do Národního muzea a to, že tam dnes visí jejich vlajka, považuji za minimálně nevhodné, spíš je to provokace a urážka a ponížení našeho národa,“ uvedl.

Popelka dodal, že se dál se svým uskupením Holešovská výzva budou snažit o odstranění vlajky z Národního muzea.

Podle obžaloby Popelka 11. března na demonstraci na Václavském náměstí nazvané Česko proti bídě, kterou organizoval aktivista Jindřich Rajchl, podněcoval dav ke stržení ukrajinské vlajky.

Demonstranti před Národním muzeem skandovali „Sundejte tu vlajku, nebo ji sundáme sami“. Proti nim zasáhla policie, která následně zajistila osmnáct lidí. Dva příslušníci byli při potyčce s davem zraněni.

Není to první trest, který Popelka v souvislosti s ukrajinskými vlajkami dostal. V červenci mu byla za šíření poplašné zprávy Obvodním soudem pro Prahu 1 vyměřena půlroční podmínka. Loni v listopadu měl v dopise adresovaném Národnímu muzeu žádat o odstranění ukrajinské vlajky, jinak hrozí násilí a na budovu se bude střílet zápalnými střelami.

V roce 2013 najel Popelka autem během demonstrace Holešovské výzvy před Úřadem vlády na policistu a lehce ho zranil. Dostal za to půlroční podmínku. Toto odsouzení už má v trestním rejstříku zahlazené.