Soud opět uložil podmínku Popelkovi za šíření výzev ke stržení ukrajinských vlajek

Obvodní soud pro Prahu 1 Popelkovi uložil půlroční podmínku se zkušební dobou na 18 měsíců za šíření poplašné zprávy. Odvolací soud ale v květnu rozhodnutí zrušil a vrátil případ prvoinstančnímu soudu k opětovnému projednání. Nyní Obvodní soud znovu Popelkovi uložil stejný trest.

„Soud je zcela jasně přesvědčený, že obžalovaný věděl, co činí. Obžalovaný svým jednáním jasně ukázal, co je jeho cíl, symbol ukrajinské vlajky chtěl pryč a dělal to všemi způsoby, co ho napadly,“ uvedl předseda senátu Lukáš Svrček

Na soud se Popelka nedostavil. Jeho obhájce Norbert Naxera omluvil jeho nepřítomnost ze zdravotních důvodů.

„Sdělil právnické osobě Národnímu muzeu poplašnou zprávu. Je zřejmé, že bezpečnostní sbor neměl zprávy, že by hrozilo to, co popsal. Zpráva je tak skutečně nepravdivá,“ uvedla v závěrečné řeči státní zástupkyně Katarína Kandová.

Dodala, že Popelka čerpal z informací, u kterých nedokázal uvést zdroj a specifikovat je.

Podle obžaloby měl Popelka poslat loni v listopadu ručně psané dopisy adresované Úřadu vlády, Národnímu muzeu či policii. Po muzeu požadoval, aby byla sundaná vlajka alespoň na 17. listopadu, kdy měly na demonstraci přijet podle něj desetitisíce lidí.

„Získali jsme informace, že některé radikální skupiny se chystají vniknout násilím do budovy Národního muzea a odstranit vlajku Ukrajiny, popř. použít zápalné střely. V zájmu zabránění násilí a případného poškození budovy vás prosíme o sejmutí uvedené vlajky alespoň na kritický den 17. listopadu,“ napsal v dopise.

Po policii zase žádal odstranění ukrajinské vlajky na Úřadu vlády a dalších veřejných místech a aby zajistila viníky. „V případě, že tak neučiní Holešovská výzva vyzve občany na shromáždění 17. listopadu a své příznivce, aby sami odstranili symboly fašistického režimu,“ uvedl podle obžaloby v dopise.

Tím se měl dopustit šíření poplašné zprávy. „Aby za každou cenu docílil stržení vlajky, tak sděloval poplašné zprávy. Ty měly vést k závažnému znepokojení použitím zápalných střel,“ dodala Kandová.

Kandová stále na dříve uloženém trestu trvala, zároveň požadovala, aby měl Popelka zákaz vstupu do Prahy na 12 měsíců.

„Popelka se dozvěděl o tom, že to skutečně některé skupiny chtějí udělat. Ty lidi znal jen od vidění, těžko říct, jestli to měli skutečně v úmyslu. Stržená vlajka navíc nevyvolává žádné velké znepokojení, není to oznámení bomby,“ uvedl v obhajobě Naxera, který požadoval pro Popelku zproštění viny.

Popelku v pondělí Obvodní soud pro Prahu 1 zprostil obžaloby za podněcování k trestnému činu. Muž na jaře vyzval hromadným e-mailem k tomu, aby lidé vzali tyče, háky i žebříky a vlajky začali sundávat.

V roce 2013 najel Popelka autem během demonstrace Holešovské výzvy před Úřadem vlády na policistu a lehce ho zranil. Dostal za to půlroční podmínku. Toto odsouzení už má v trestním rejstříku zahlazené.