Je to diplomatický průšvih, říká o odjezdu katarského emíra expert na Blízký východ

Lidovky.cz: Jak jste četl onu čtvrteční zprávu ohledně předčasného odletu katarského emíra Tamima bin Hamad Sáního?

Já to každopádně vnímám jako poměrně trapnou záležitost. Je jasné, že pokud se emír rozhodl takto narychlo a neplánovaně odletět, tak – ačkoliv zřejmě nechtěl urazit své hostitele a říci natvrdo nějaké důvody – v diplomatické rovině to je průšvih. Přičemž rozumím tomu, že čeští hostitelé nyní tvrdí, že se určitě neurazil a vlastně se tváří, jako by se nic nestalo.