Jedinou cestou je daňová progrese, říká Schillerová. ‚Nevidím důvod, aby vysokopříjmoví lidé platili 15 procent‘

Praha „Je potřeba snížit daňové zatížení zaměstnanců, bylo by dobré vrátit se na 15 procent, co slibovala ODS.“ Slova premiéra Andreje Babiše (ANO) z minulé soboty dala lidem s pracovní smlouvou naději na zvýšení výdělků poté, co vláda zruší takzvanou superhrubou mzdu.

Zároveň ale zaměstnala úředníky ministerstva financí (MF), kteří nyní vymýšlejí varianty, jak dál postupovat, aby avizovanými daňovými změnami příliš neutrpěla státní pokladna. Celý rozhovor s Alenou Schillerovou naleznete zde (PREMIUM) „Musíme se pobavit o tom, do jaké míry se změní zdanění. Zda je to naše priorita, a jestli tedy půjdeme na 15 procent,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Zdůrazňuje, že jde o významnou pomoc zaměstnancům a zároveň o podporu spotřeby domácností v nynější koronakrizi. Patnáctiprocentní daň mají zaměstnanci již dnes, hradí ji ale ze superhrubé mzdy, jež obnáší i odvody placené zaměstnavatelem. V reálu daň činí 20,1 procenta, po zrušení superhrubé mzdy se sazba bude muset upravit. Varianty MF zahrnují daňovou škálu od 15 do 19 procent. V září by měly být na koaliční radě představeny ČSSD. Zatímco šéf strany Jan Hamáček označil 15procentní sazbu kvůli velkému výpadku rozpočtových příjmů za nereálnou, lídr poslaneckého klubu Jan Chvojka to tak ostře nevidí. HUDEMA: Námitky proti snížení daně z příjmu? Vycházejí z nepochopení role státu Schillerová chce zrušit i další relikt minulosti – sedmiprocentní solidární přirážku, jež se týká lidí s příjmy nad čtyřnásobek průměrné mzdy. Jedinou cestou je podle ní daňová progrese. Nepovažuje totiž za správné, aby nízkou daň platili i lidé s vysokými výdělky. U nich by přilepšení dosahovalo tisícikorun, zatímco u zaměstnanců s nižšími příjmy jen stokorun. „Dokážu si technicky představit dvoupásmovou progresivní stupnici, která v podstatě jen standardně vyjádří skrytou existenci dvou sazeb,“ řekl serveru Lidovky.cz Ladislav Minčič, bývalý náměstek ministra financí a nynější člen vedení Hospodářské komory.