Klidně až do rána. O důvěře Fialově vládě budou poslanci jednat, dokud se neodhlasuje

„Celé programové prohlášení je postaveno se strachem z jakýchkoli čísel,“ vyčetl vládě, která žádá poslance o důvěru, bývalý vicepremiér a exministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.

Postrádá v programu vlády, jak se postaví ke Green Dealu Evropské unie. „Green Deal je hrozbou pro část průmyslu, to je realita,“ řekl Havlíček.

„Není tam, co bude za rok, za půl roku z důvodu stoupajících svět energií,“ vyčetl také vládě Havlíček, kterého se v pátek ANO zkusí prosadit do funkce nového místopředsedy Sněmovny.

Hlasování o důvěře vládě Petra Fialy bude zřejmě až v noci. Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN má ve Sněmovně jasnou většinu 108 poslanců ze 200, takže je prakticky jisté, že důvěru získá.

„Kdybych chtěl být vtipný, tak to budu protahovat, dokud pan Farský neodletí do Ameriky a budete mít o jednoho poslance méně,“ řekl poslanec ANO Patrik Nacher v narážce na poslance STAN Jana Farského. Ten ve čtvrtek na osm měsíců odletí na studijní stáž do USA, ale mandát poslance si nechá.

Nacher byl prvním z 38 poslanců bez přednostního práva vystoupit, kteří k důvěře vládě mluvili. Ke slovu se dostal teprve po půl čtvrté odpoledne. Ocenil ve vládním programovém prohlášení zvýšení hranice pro registraci k dani z přidané hodnoty z jednoho milionu na dva.

Před tím se ke slovu dostali jen řečníci s přednostním právem. „Chceme stát, který nebude žít na dluh,“ řekl poslancům premiér Petr Fiala. Slíbil, že jeho koaliční vláda do konce roku 2023 předloží důchodovou reformu, že postaví 200 kilometrů nových dálnic či že se bude stavět o 10 tisíc nových bytů ročně „Naše země nesmí být montovnou pro moderní ekonomiky,“ prohlásil také Fiala.

„Skutečně nemůžeme podpořit vládu, která klame občany a nabízí floskule. Stále slyšíme dokola tu obehranou písničku, jak je na tom naše země špatně,“ řekl bývalý premiér Andrej Babiš.

Šéf SPD Tomio Okamura vyčítal šéfce Sněmovně Markétě Pekarové Adamové z TOP 09, že nepodepsala Chartu 77. Narodila se přitom až v roce 1984, tedy až sedm let po zveřejnění Charty 77.