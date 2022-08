Policista si nemůže dovolit mít symbol spojující ho se stranou, řekl Rakušan

„Policista si nemůže dovolit mít symbol spojující ho s politickou silou,“ řekl v pondělí Rakušan.

Právě jeden z trojice policistů v civilu, kteří v Borovanech zasahovali proti autistickému chlapci, nosil na mítinku ANO volební čepici Babišova hnutí.

„Předpokládám, že minimálně tato záležitost bude součástí kázeňského řízení,“ řekl už před schůzkou s ministrem vnitra Vondrášek.

Rakušan kritizoval označování voličů za fašisty

Ministr vnitra kritizoval po jednání s ním i označování voličů politických soupeřů za fašisty a nacisty. „Bylo by dobré, kdyby z pódia nezaznívalo krajní označování oponentů,“ řekl Rakušan.

Bouři nevoli - jak politiků vládních stran, tak na sociálních sítích – vyvolalo totiž minulý týden video z Babišova mítinku v Táboře.

„To jsou fašisti a nacisti. To jsou voliči Spolu a PirSTAN. To jsou lidi, kteří jsou nebezpeční. A já jsem zvědav, kde je policie. Proč neoddělí tyto agresory od nás?“ řekl v Táboře podle tohoto videa šéf ANO.

„Já jsem na tom výjezdu citovat a odkazoval na článek Petra Kolmana z Práva, který má titulek Svoboda narušovat mítinky. A tam jsem citoval, že s násilným narušováním mítinků politické konkurence začali ve větší míře již před sto lety fašisté v Itálii a nacisté v Německu. A je pravda, že když jsme dorazili do Tábora, tak už tam byla taková vypjatá atmosféra, že jsem pravděpodobně na to zapomněl odkázat, ale určitě jsem nemyslel, že ti lidé jsou fašisté,“ vysvětloval to Babiš v pondělí ve svém pořadu Čau lidi.

Nemohli vědět, že je autista, řekl Babiš

V jihočeských Borovanech minulý týden na mítinku ANO tři policisté v civilu „zaklekli“ autistického školáka, který se před tím snažil odnést reproduktor.

Zásah v Borovanech řeší Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Zastání se policistům v pondělí dostalo od Babiše. „Mrzí mě, že jeden asi čtrnáctiletý chlapec nakonec skončil na policejní stanici a mrzí mě i způsob, jak ho policisté v civilu museli zadržet. Policisté nemohli vědět, že je ten kluk autista, neměl totiž na sobě pas, který upozorňuje, že trpí autismem. Oni jen viděli, že ukradl reproduktor a byl agresivní. Je mi líto, že k tomu došlo, ale zároveň bych chtěl poděkovat policistům. Vím, že to nemají jednoduché, že se nikomu nezavděčí a že jsou často v roli fackovacích panáků,“ řekl Babiš ve videu, které v pondělí zveřejnil na sociálních sítích.

ANO podle něj na základě doporučení policejního prezidenta Vondráška na mítincích vyhradí místo pro odpůrce. „Nově podle doporučení pana policejního prezidenta pokaždé vyhradíme místo pro odpůrce,“ oznámil Babiš.

Policejní prezident odmítl, že dal doporučení vyhradit místa pro odpůrce shromáždění

Policejní prezident se ale po jednání s Rakušanem ohradil, že by takové doporučení dal. „Já jsem nikoho nežádal o oddělení účastníků shromáždění. Bylo by to protizákonné, protiústavní. Každý může přijít na shromáždění kohokoliv. Každý tam může projevovat svůj názor a je úplně jedno, jestli je souhlasný nebo nesouhlasný,“ popřel Babišovo tvrzení policejní prezident.

„Jediné, co jsem řekl v pátek, že v okamžiku, kdy opravdu účel toho shromáždění je narušen natolik, že například vy jako svolavatel nemůžete už říci srozumitelně to, co chcete, a ta intenzita je významná, tak je možné zajistit, aby ti, co narušují účel toho shromáždění, byli v určité distanci od místa toho shromáždění,“ uvedl policejní prezident.

Vondrášek se radil i s krajskými šéfy policie

Ještě před jednáním s ministrem vnitra se policejní prezident prostřednictvím videokonference spojil s řediteli krajských a územních odborů policie. Apeloval, aby na shromážděních převládala služba uniformované policie a antikonfliktních týmů a aby se rizikovějších shromáždění účastnil i úřad vnitřní kontroly policie.

Velitelé městských a obvodních policejních ředitelství a územních odborů dostanou jednodenní školení o zásazích a přítomnosti policie na shromážděních. Začnou tento měsíc a zúčastní se jich zhruba 240 policistů.

Policisté při videokonferenci také řešili svou roli při shromážděních či nutnost naprosté nestrannosti policie. Spolu se zástupci bezpečnostního odboru ministerstva vnitra pak také stanovili obecné principy taktiky k úspěšnému zvládání shromáždění, u kterých lze očekávat narušení veřejného pořádku.

Rakušan chce postihy pro chybující policisty

Ministr vnitra Rakušan už před schůzkou s policejním prezidentem oznámil, co bude požadovat – detailní prošetření excesu, kázeňské postihy pro chybující policisty, představení taktiky Policie ČR při podobných akcích a aby byli policisté v těchto případech vždy viditelně označeni.

Na incident při akci minulý týden v Borovanech upozornil portál týdeníku Respekt. Policisté autistického školáka, kterého nejprve ve trojici „zaklekli“ a pak ho odvezli na služebnu. Jeho matku přitom odmítli vzít s sebou.