Koalice prosazuje úsporný balíček, ANO kritizuje nejvyšší zvýšení daní

Ve druhém čtení mohou poslanci podávat pozměňovací návrhy. „Nesmí snížit objem konsolidace,“ řekl Stanjura. Podle tohoto kritéria bude podle premiéra Petra Fialy koalice pohlížet i na všechny návrhy opozice na úpravu balíčku. Fiala řekl iDNES.cz, že už nepočítá s dalšími věcnými změnami v balíčku nad rámec těch, na nichž se už pětikoalice dohodla.

„Petr Fiala zcela zapomněl na své předvolební sliby o snižování výdajů státního rozpočtu, kapituloval na ideu malého a efektivního státu a zcela se zpronevěřil myšlence nezvyšování daní. Spolu se svou pravou rukou Zbyňkem Stanjurou připravil razantní a zásadní zvyšování téměř všech daní, které daňový systém v České republice v současnosti má. A podotýkám, je to v novodobé historii nejvyšší zvyšování daní,“ kritizovala vládu šéfka poslaneckého klubu ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová.

Hnutí ANO podle Schillerové odmítá zvýšení daně z nemovitostí. Nesouhlasí ani s návratem nemocenského pojištění u zaměstnanců. Chce také zařadit kojeneckou vodu nebo dětské pleny do snížené sazby daně z přidané hodnoty.

SPD požaduje zachování školkovného, tedy slevy na dani za poplatek za dítě ve školce, či zachování státní podpory státního spoření. Poslanec Jan Hrnčíř navrhl vypustit z balíčku navrhované zvýšení daně z příjmů firem z 19 na 21 procent. Chce také vyřadit všechny navržené změny týkající se DPH.

Zachování daňového zvýhodnění benefitů, ale jen do poloviny průměrné mzdy

Koalice se už dohodla na vlastní podobě pozměňovacího návrhu k balíčku. Zaměstnancům zůstane, byť v osekané podobě, daňové zvýhodnění benefitů, jako jsou MultiSport karty do fitness.

Všechny dosud od daně osvobozené nepeněžní benefity, které zaměstnavatel zaměstnanci poskytne, mají být podle pětikoalice osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob za dané zdaňovací období na straně zaměstnance pouze do výše poloviny průměrné mzdy.

Noviny nakonec budou ve snížené sazbě DPH 12 procent, stejně jako časopisy. Firmy budou moci od příštího roku vést účetnictví v eurech, dolarech či librách. A to v případě, že jsou pro firmy jejich funkční měnou. Tedy pokud v této měně probíhá většina jejich transakcí.

Sazby daně z nemovitosti se má zvýšit přibližně na 1,8 násobek. Výnos daně zůstane obcím ze 100 procent výměnou za snížení příjmů ze sdílených daní v rámci rozpočtového určení daní v rozsahu 10 miliard korun.

Stát by měl nově získat 55 procent výnosů daně z hazardu místo dosavadních 35 procent. Obcím podle počtu povolených herních automatů zůstane 22,5 procenta, dalších 22,5 procenta připadne obcím podle počtu obyvatel.

Nově zaváděné sazby spotřební daně u elektronických cigaret a nikotinových sáčků nebudou tak vysoké, jak původně vláda navrhla.

Dvě sazby DPH či opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance

Úsporný balíček počítá také s tím, že nově budou dvě sazby DPH 12 a 21 procent. Pro potraviny bude sazba 12 procent a nulové zdanění má platit pro knihy.

Peníze do rozpočtu má přinést například opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 procenta z hrubé mzdy. Do rozpočtu to má přinést dodatečných 11,9 miliardy korun.

Balíček má přinést zvýšení daně z příjmu firem z 19 na 21 procent. Nově se sazbou daně z příjmu 23 procent mají danit příjmy fyzických osob nad trojnásobkem průměrné mzdy (nyní asi 121 tisíc korun), dosud se vyšší sazbou daní částka nad čtyřnásobkem průměrné mzdy (nyní nad 161 tisíc korun).