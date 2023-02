Pavel se sejde s ústavními špičkami, nevyloučil svoji cestu na Tchaj-wan

„Já od toho očekávám, že si řekneme základní parametry té budoucí spolupráce. Nastavíme nějaký model spolupráce. On je důležitý nejenom kvůli legislativnímu procesu, protože prezident má právo veta, ale je hlavně důležitý třeba kvůli koordinaci zahraniční politiky,“ řekl premiér Petr Fiala v úterý večer v Událostech, komentářích v České televizi.

Pavel už v pondělí jednal s ministrem zahraničí Janem Lipavským a ředitelem Bezpečnostní informační služby Michalem Koudelkou, v úterý s ministrem vnitra Vítem Rakušanem a poradcem pro národní bezpečnost Tomášem Pojarem.

Jednání nejvyšších ústavních činitelů má trvat půldruhé hodiny a uskuteční se v Senátu, který dosavadní prezident Miloš Zeman v lásce neměl a na schůzi Senátu vystoupil naposledy koncem května 2014.

S Vystrčilem končící prezident Zeman naposledy jednal v létě 2020, krátce předtím, než se šéf Senátu vypravil na Tchaj-wan. Zeman byl proti této cestě a protestovala také Čína.

Česko má vlastní politiku jedné Číny, řekl premiér Fiala. V březnu tam jede Pekarová

Zvolený prezident Pavel v pondělním telefonátu ujistil tchajwanskou prezidentku Cchaj Jing-wen, že Tchaj-wan a Česko sdílejí hodnoty svobody, demokracie a lidských práv a že budou dále posilovat vzájemné partnerství. Nastupující prezident doufá, že s tchajwanskou prezidentkou, která mu ke zvolení už o víkendu pogratulovala, bude mít možnost se setkat osobně.

„Jednak je věcí každého reprezentanta České republiky i nově zvoleného, aby vážil, s kým chce telefonovat a nemá mu do toho nikdo zvenku mluvit. Na druhé straně takový telefonát nic nemění na tom, že naše politika vůči Číně odpovídá politice našich spojenců a my máme vlastní politiku jedné Číny a respektujeme toto pravidlo,“ zopakoval v úterý večer v ČT premiér Fiala.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová před večerní schůzkou nejvyšších ústavních činitelů potvrdila, že plánuje v březnu navštívit Tchaj-wan. To, že se na ostrov vydá, oznámila šéfka Sněmovny už v listopadu. Cesty by se měli zúčastnit i zástupci dalších politických stran.

O cestě na Tchaj-wan ve středu Pekarová Adamová hovořila s tamním ministrem zahraničních věcí Josephem Wu. „Pana ministra jsem ubezpečila, že systematická podpora partnerů, kteří dodržují lidská práva a ctí principy liberální demokracie, patří mezi priority naší parlamentní diplomacie. Jsem velmi ráda, že v tom po dlouhých letech poznamenaných vzájemnou nekoordinovaností budou konečně všichni čeští ústavní činitelé opět zajedno,“ uvedla Markéta Pekarová Adamová,

Nemáme důvod strkat hlavu do písku, řekl zvolený prezident Petr Pavel

Čína podle Petra Pavla není přátelskou zemí a není kompatibilní se západními demokraciemi. Země Evropské unie by se proto měly zbavit veškerých iluzí o ní, řekl zvolený prezident listu Financial Times. Uvedl také, že se Česko nebude jako pštros schovávat před tím, že může více ekonomicky získat od Tchaj-wanu než od Číny.

„Vidím to jako jednoznačný výraz toho, že jsme suverénní zemí a opravdu se můžeme chovat tak, jak uznáme za vhodné, podle našich pravidel. A zároveň je to odrazem toho, že s Tchaj-wanem máme skutečně významnou obchodní výměnu. Má u nás značné investice a my nemáme důvod strkat hlavu do písku a tvářit se, že tomu tak není,“ řekl Reflexu. Coby budoucí hlava státu přitom Petr Pavel nevylučuje ani oficiální cestu na Tchaj-wan.