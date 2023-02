Vláda projedná další humanitární pomoc Ukrajině čelící ruské agresi

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

O pokračující podpoře Ukrajiny bude souběžně jednat premiér Petr Fiala ve Varšavě s americkým prezidentem Joe Bidenem a s členy skupiny B9, kterou tvoří státy východního křídla NATO.

„Kdyby nám před rokem někdo řekl, že ČR bude schopna přijmout přes 470 tisíc lidí prchajících před válkou, nikdo by tomu nevěřil. Naší pomocí Ukrajině jsme převzali svůj díl odpovědnosti za bezpečnost světa. Děkuji za to vám všem, kteří jste to umožnili,“ uvedl na Twitteru ministr vnitra Vít Rakušan.

Ministryně obrany Jana Černochová bude vládu informovat o několika zakázkách, mezi kterými je i zakázka na virtuální náborové středisko. V úterý Černochová řekla, že by armáda chtěla cílit s náborem už na středoškoláky. Potřebuje podle ní technické profese a IT specialisty, uvažuje proto o otevření nových studijních oborů na střední škole v Moravské Třebové.

Vláda má projednat i novelu zákona o podpoře regionálního rozvoje a ministři také rozhodnou, zda se kabinet připojí do řízení u Ústavního soudu ohledně zmrazení platu soudců.