Vláda zmírní kontroly na hranicích a projedná zákony pomáhající dlužníkům

Poslední zhruba měsíc, od 21. prosince, je už režim kontrol mírnější a jsou už jen namátkové. Podle aktuálního vládního nařízení může na hranicích policistům pomáhat maximálně 40 vojáků a 20 celníků.

Kontroly na státní hranici České republiky a Slovenska vrátila vláda loni na konci září. „Musíme udělat toto preventivní opatření, abychom odradili migranty od využívání této trasy,“ řekl tehdy premiér Petr Fiala.

Kontroly vláda vrátila, protože nelegální migrace do České republiky stoupla meziročně o 1 200 procent a od začátku roku 2022 do konce září policie zajistila cca 11 tisíc nelegálně tranzitujících migrantů, kteří přes Česko cestovali většinou do Německa. Nejčastěji šlo o muže ze Sýrie.

Na programu vlády je také dvojice zákonů navazujících na takzvané milostivé léto, které ve dvou vlnách umožňovalo lidem snáze se zbavit exekucí na dluh u veřejných institucí.

Podle návrhu ministerstva financí by se lidé mohli zbavit úroků a penále na nezaplacených daních a clech, pokud uhradí původní dlužnou částku.

Ministerstvo práce pak navrhuje živnostníkům, drobným zaměstnavatelům a firmám při splacení dlužného pojistného odpustit penále a exekuční náklady.