Schválili jsme nákup Gas Storage a šesti zásobníků plynu, řekl premiér Fiala

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela řekl, že zásobníky s plynem jsou nyní v Česku naplněny na 96 procent.

Rozšíření okruhu vozidel, pro něž bude nutné platit povinné ručení

Vláda kývla i na rozšíření okruhu vozidel, za která bude nutné platit povinné ručení. Nově se tato povinnost bude vztahovat na všechna motorová vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 25 kilometrů za hodinu a na motorová vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 14 kilometrů za hodinu, která váží víc než 25 kilogramů.

Zákon zároveň stanovuje, že za motorová vozidla se považují ta, kde je motor hlavním zdrojem pohybu. Povinnost platit povinné ručení by tak neměli mít vlastníci elektrokol. Nově by podle zákona také měl povinné ručení platit provozovatel vozidla, nikoli jeho vlastník.

Na programu měla vláda i plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí do roku 2026, podle kterého by se měla v Česku do konce příštího roku nastavit síť služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí. Přibýt by mělo krizových lůžek či míst v utajených azylových domech. V příštích letech mají vzniknout také centra pomoci pro znásilněné. Dostupná má být i terapie. Uzákonit se má nepřípustnost fyzických trestů u dětí.

Ještě před jednáním vlády se premiér Petr Fiala sešel s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem, na jehož odchod z vlády tlačí Piráti i spolek Milion chvilek pro demokracii. A to kvůli Blažkově schůzce s Martinem Nejedlým, lobbistou a poradcem bývalého prezidenta Miloše Zemana.