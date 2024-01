Vláda projednává návrh, který má dát šanci zubařům ze zemí mimo EU

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Proti záměru senátorů zapojit i zubaře ze zemí Evropské unie se postavil prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, který hodlá novelu v případě přijetí napadnout u soudů.

Vláda se sešla ve Sněmovně, kde probíhá mimořádná schůze k návrhu vládní koalice, který by umožnil českým občanům v zahraničí volit korespondenčně.

Podpořit by mohla vláda návrh na možnost snazšího vyrovnání neuhrazených odvodů na veřejné zdravotní pojištění. Pokud by se dlužníci přihlásili k úhradě dlužného pojistného, které už pojišťovna vymáhá daňovou exekucí, nemuseli by platit penále a exekuční náklady

Pozitivní stanovisko by mohla vláda zaujmout i k novele rozšiřující ochranu kulturních památek dočasně zapůjčených do Česka z ciziny, například na výstavy, vůči případné exekuci.