Vláda hledá vhodnou strategii pro další zvládání vlny uprchlíků. Řeší i spotřební daň u pohonných hmot

Strategie dalšího postupu státu při zvládání uprchlické vlny z Ukrajiny má mít 13 kapitol. Vedle školství, sociální péče či vnitřní bezpečnosti a ubytování zahrne i téma komunikační strategie či práce s daty.

„Přesouváme se z první šokové, krizové fáze do té další, která před nás staví mnohé otázky té budoucí strategie,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan po jednání Ústředního krizového štábu.

Na Úřadu vlády by měl podle Rakušana působit i koordinátor, který téma převezme potom, co uprchlická vlna přejde do dlouhodobější fáze. Koordinátor bude blízkým spolupracovníkem premiéra Petra Fialy.

Ministři by mohli rozhodovat i o snížení spotřební daně z pohonných hmot. Snížení spotřební daně z pohonných hmot by mohlo vést k poklesu cen u čerpacích stanic.

Podle České televize koalice zvažuje snížení spotřební daně u litru benzinu zhruba o korunu a u nafty o 1,60 Kč. Z litru benzinu se nyní odvádí spotřební daň 12,84 koruny a u nafty 9,95 Kč.

O konci povinných respirátorů ve veřejné dopravě by mohlo být jasno příští týden

Návrh, aby lidé mohli legálně ve veřejné dopravě sundat zatím povinné respirátory, přinese podle informací iDNES.cz ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na jednání vlády zřejmě příští týden.

Již nyní přibývá ve veřejné dopravě lidí, kteří ochranu dýchacích cest proti šíření covidu odkládají.

I poté, až nebudou v městské i další veřejné dopravě respirátory povinné, budou je lidé muset nosit ve zdravotnických a sociálních zařízeních.