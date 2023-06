Vláda projedná balíček. Mění DPH, ruší daňové výjimky a vrací nemocenskou

„Neočekávám žádnou podstatnou změnu v parametrech, jak jsme je domluvili,“ řekl před jednáním vlády ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS ke konsolidačnímu balíčku.

Ministři by mohli ještě řešit, jak bude zdaněna balená kojenecká voda, zda zůstane v základní sazbě DPH 21 procent či bude ve snížené sazbě 12 procent. Piráti chtějí také řešit nižší zdanění menstruačních pomůcek.

Koalice se podle premiéra Petra Fialy rozhodla zrušit celkem 22 daňových výjimek. Pokud by žádná opatření neudělala, schodek rozpočtu v příštím roce by byl podle Fialy o 94 miliard korun vyšší, v roce 2025 o 148 miliard.

Peníze do rozpočtu má přinést opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 procenta z hrubé mzdy. Do rozpočtu to má přinést dodatečných 11,9 miliardy korun.

Snížená DPH potraviny a nealkoholické nápoje, zdravotnické pomůcky, léky, stavební práce, dětské autosedačky, časopisy, bezlepkové výrobky, veřejná doprava, stravovací a ubytovací služby, vodné a stočné, teplo, vstupenky na kulturu a sport (divadlo, kino, koncerty), pohřební služby.

Koalice se shodla i na zvýšení daně z příjmu firem z 19 na 21 procent. Toto opatření má přinést do státní pokladny 22 miliard korun.

Své plány pětikoalice představila v první polovině května, po schválení vládou má balíček Sněmovna začít schvalovat v červenci.

Vláda v balíčku už nechce dělat změny s výjimkou kosmetických a změnit to nemají ani protesty odborů. „Každý má právo na protesty, žijeme v demokratické zemi,“ řekl po jednání s odbory ministr Stanjura.

Nová bezpečnostní strategie i plán pro poštu

Na programu jednání je i nová bezpečnostní strategie Česka, která označuje za největší hrozby Rusko a Čínu. Zaujmout stanovisko by měla vláda také k účasti ruských sportovců na akcích v Česku a českých sportovců v Rusku.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana by vláda mohla řešit restrukturalizační plán České pošty, který v úterý schválila dozorčí rada pošty.