Vláda řešila energetickou válku, kývla na Magnitského zákon i daňový balíček

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Kabinet Petra Fialy také na tiskové konferenci po jednání zveřejnil, jak konkrétně domácnostem pomůže s vysokými cenami energií. Stát by měl lidem zajistit slevu 15 až 20 procent z ceny elektřiny i plynu s platností od nové topné sezony.

Ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela v úvodu tiskové konference pronesl, že nemá dobré zprávy. „Jsme v energetické válce,“ zdůraznil. Náklady státního rozpočtu na energetickou pomoc Síkela odhaduje mezi 16 až 24 miliardami korun. Energie zdražují od loňského podzimu a jsou například také příčinou pádu největšího alternativního dodavatele Bohemia Energy.

Ministr Síkela v pondělí v České televizi uvedl, že návrh počítá také s podporou domů, které mají plynové kotelny, ale i s pomocí podnikatelům a firmám. Přesnější informace ale neuvedl. Ministerstvo podle něj myslí také na domácnosti, které jsou napojené na teplárny, zde podle Síkely ale stát zřejmě půjde cestou podpory modernizace teplárenství.

Domácnosti, které odebírají teplo z tepláren, dostanou příspěvek jen na tu část energií, na jejichž dodávky mají uzavřenou smlouvu se soukromým dodavatelem – tedy na svícení a vaření.

„Na příští topnou sezonu vyhradíme 66 miliard korun“

Stát také pláuje pomoc firmám a domácnostem na příští topnou sezonu. Vyhradit pro ně hodlá 66 miliard korun. „Základem bude tak zvaný úsporný tarif. Umožní proplatit téměř všem domácnostem část účtu za energie. Kolik na něj přesně vláda poskytne rozhodne vláda příští týden formou nařízení. Dnes jsme schválili legislativní prostředek,“ podotkl Síkela s tím, že budou odpuštěny poplatky za obnovitelné zdroje.

Síkela na tiskové konferenci také řekl, že Česko má k dnešku v zásobnících 2,2 miliardy kubíků plynu. „To odpovídá 66 procentům celkové kapacity, s touto zásobou bychom vydrželi do ledna 2023,“ doplnil ministr.

Důvodem prudkého zdražování v posledních měsících je růst velkoobchodních cen energií na burze, kde pro své klienty nakupují dodavatelé. Ceny nyní rostou také například kvůli ruské invazi na Ukrajinu a nejistotě kolem ruského plynu.

Na programu má vláda také návrhy několika novel. Mimo jiné zákona o provádění mezinárodních sankcí či návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. července nebo nákup ropy do nouzových zásob.

Stát bude moci zabránit ve vstupu

Česko možná bude moci uvalovat národní sankce na jednotlivce i subjekty dopouštějící se závažného protiprávního jednání v mezinárodním kontextu, které nebyly dosud zařazeny na sankční seznam Evropské unie. Schválila vláda na dnešním jednání. Návrh nyní poputuje do Parlamentu.

Dotčeným bude stát moci například zabránit ve vstupu nebo v pobytu na svém území. Předloha má zároveň vytvořit právní základ pro zařazování subjektů na sankční seznam EU z podnětu České republiky. Kabinet v programovém prohlášení avizoval termín přijetí takzvaného Magnitského zákona pro lepší vymahatelnost ochrany lidských práv do konce roku 2023, ruská invaze na Ukrajinu ale přiměla vládu k urychlení přípravy předlohy.

Ministr zahraničí Jan Lipavský novinářům řekl, že očekává, že Česko zaměří pozornost na subjekty z Ruska a Běloruska, které se podílejí na válce na Ukrajině a z nějakých důvodů ještě nejsou na sankčních seznamech EU. Národní sankční seznam bude spravovat jeho úřad. Podle ministra zákon určuje jasně mantinely toho, co může být sankcionováno.

„Opírá se to do velké míry o evropskou legislativu, která má velmi detailně vypracované sankční režimy. Zároveň to poskytuje jistotu, že takto přijaté sankce budou v souladu s právem Evropské unie,“ dodal.

„Sankce budou v souladu s právem Evropské unie“

Vláda dnes rovněž schválila ústavní novelu, která by mohla upravit podmínky ohledně vysílání vojáků do zahraničí a přejezdy cizích vojáků přes české území. Vláda dnes také schválila návrh zákona Ministerstva financí, kterým se s účinností od 1. ledna 2023 zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 milionu korun na 2 miliony. Na dvojnásobek od příštího roku vzroste také podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně. Návrh nyní zamíří do Parlamentu.

Ministerstvo financí ČR @MinFinCZ Vláda schválila daňový balíček 2023. Zvyšuje limit ročních příjmů pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč a na stejnou výši rozšiřuje možnost využití paušální daně. Aktuální limit 1 mil. Kč získala při vstupu do v roce 2004 a neměnil se už 18 let. https://t.co/UpLuBRpy4m oblíbit odpovědět

„Navrhované změny mají jednoho společného jmenovatele a tím je zjednodušování daňových povinností a snížení či rušení administrativy pro naše podnikatele. V programu jsme slíbili podporu podnikání, méně státní byrokracie a uživatelsky přívětivou finanční správu trestající úmyslné obcházení daní, ne drobné přestupky. A to nyní plníme,“ řekl k návrhu ministr financí Zbyněk Stanjura.