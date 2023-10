Pavel porušil tradici. Na fanfáru z Libuše by měl přicházet jen prezident, tvrdí bývalý šéf hradního protokolu

Zaznamenal jste na sobotní ceremonii nějaký rozdíl od toho, jak probíhala v minulosti?

Co se večerní ceremonie na Pražském hradě týče, mohu konstatovat, že čas i místo zůstaly stejné. Vývoj protokolu a vývoj průběhu samotných ceremoniálů je pozvolný, zavedené obyčeje a zvyklosti se nedají během chvíle úplně zvrátit. Náhlé změny jsou navíc poměrně zrádné v tom, že novinky se zavádějí rychle, ale velmi těžko se pak následně odbourávají. Večer z tohoto hlediska probíhal v rámci nastavení, na jaké jsme zvyklí.

Zaujaly mě především dvě věci. Zaprvé okruh pozvaných hostů. Považuji za nešťastné, pokud opravdu došlo k tomu, že někteří z nich obdrželi pozvání jenom pro jednu osobu a někteří dostali pozvání i s doprovodem. Je to nešťastné z hlediska obecné zdvořilosti, protože tím vytváříte kategorie hostů první a druhé kategorie. Obzvláště to není šťastné při státních akcích. Odkaz na kapacitu sálu může být, ale ze společenského hlediska to není přijatelná omluva. Tento sobotní večer nebyl politický, ale společenský.

A druhá věc, která věc zaujala?