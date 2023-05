„Za hubičku to nedostanou.“ Jindřišskou věž chce Praha i sousední hotel, arcibiskupství zajímá, kdo dá víc

Informaci potvrdily tři na sobě nezávislé zdroje, které jsou obeznámené s vyjednáváním. „Zajímají se o to. Sousedí s tím. Hned za zdí věže mají krb. Dávalo by to logiku,“ prozradil zdroj serveru Lidovky.cz.

Redakce žádala o vyjádření i společnost, jež hotel zastupuje, reakce ale dosud nepřišla.

„Na jednu stranu bychom město upřednostnili rádi, ale Praha to nemůže dostat za hubičku, když jsou jiní zájemci, kteří jsou ochotní dát více,“ uvedl k prodeji pražský arcibiskup Jan Graubner minulý týden. Praha si aktuálně zpracovává posudek.

Jindřišská věž podle představitelů církve už neslouží svému hlavnímu poslání. Proto se rozhodli památku z konce 15. století prodat i přes odpor části farníků z nedalekého kostela svatého Jindřicha a svaté Kunhuty.