Lidovky.cz: Připojí se vaše místní organizace k požadavku na mimořádný sjezd lidovců?

Vzhledem k tomu, že sjezd má být na podzim, část lidí mimořádný sjezd požaduje a říká, že se to na něm vyřeší. Ale zdá se mi, že většina by ráda viděla to, když by předseda Jurečka odstoupil už teď, aby se ta situace mohla řešit a uklidnit.

Lidovky.cz: Souzníte s tímto názorem? Měl by odstoupit?

Myslím si, že už to měl udělat. Přinejmenším měl skončit jako předseda strany.