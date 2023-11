Reportér Hynek: Rusové v ČR upláceli politiky i úřady, přijížděli s kufry peněz

Podle Hynka se ruský vliv v Česku formoval už od devadesátých let. „Geograficky jsme pro Rusy významná část Evropy. Zabydlovali se tu z toho důvodu, že znali zdejší prostředí. Vrátila se například řada bývalých sovětských vojáků, kteří byli odsunuti po revoluci, a začali tu následně podnikat.“

„Ale velmi tomu napomohli také čeští lidé,“ upozorňuje reportér ČT. „Prostě se od Rusů nechávali uplácet. Týká se to i českých úřadů. Například v Karlových Varech jsem často natáčel o tom, že zdejší úřady šly Rusům a ruským firmám na ruku, povolovaly jim stavby v chráněných zónách a v podstatě legalizovaly nelegální výstavbu.“

„Rusové už v devadesátých letech podnikali tak, že sem často přijeli s kufrem peněz, v té době s dolary. A to tady velmi zapůsobilo. Přitom tyto prostředky měly často nelegální původ, byly ukradené z ruského státního rozpočtu. A pro tyto podnikatele z Ruska pak bylo velmi jednoduché tady investovat,“ konstatuje Hynek.

V ČR žijí rodiny ruských prominentů

Podle něj jde často o vlivné ruské oligarchy, kteří mají velmi blízko ke Kremlu a k Vladimiru Putinovi. Hodnota ruského majetku v ČR se odhaduje až na stovky miliard. „Například tady máme společnost Gunvor, která je napojena na oligarchu Gennadije Timčenka, který je velmi významným spojencem Vladimíra Putina.“

„Je možné zmínit i zbrojaře Jevtušenkova, který má nemovitosti v Karlových Varech a je také velmi blízkým člověkem Vladimira Putina. Majetek v Karlových Varech má i bývalý ruský ministr dopravy nebo rodina současného ministra školství Sergeje Kravcova. Dokonce v Česku žijí rodiče tohoto ministra, přestože Rusko považuje ČR za nepřátelskou zemi,“ popisuje Jiří Hynek s tím, že rodiče Kravcova dosud vlastní v ČR dva z původních čtyř bytů. Dva se jim podařilo po začátku invaze na Ukrajinu prodat.

„Tito lidé tady žijí, protože Rusko považovalo v minulosti Českou republiku za jakousi zónu klidu, kam investovalo peníze a ukládalo si je tady. Dokonce sem v podstatě dávalo do jakéhosi bezpečného prostoru některé své příbuzné. Takže tady máme těch lidí napojených na ruský režim až překvapivě mnoho,“ říká reportér ČT.

Experti upozorňují na to, že je velmi složité tyto lidi vyhostit, případně jejich majetek zmrazit či zablokovat, když nejsou přímo uvedeni na sankčním seznamu. Krok vlády z 15. listopadu, kterým kabinet přidal na český sankční seznam ruskou státní agenturu Goszagransobstvennost, je zatím nejostřejší českou reakcí na pokračující ekonomický vliv Ruska v ČR.

Napojení na Putina

Tato agentura spadá přímo pod Kreml, a je tak úzce napojena na prezidenta Putina. Podle dostupných informací spravuje v ČR desítky nemovitostí a z jejich pronájmu financuje mimo jiné i šíření ruských dezinformací v Česku.

„Upozorňuji na to už v podstatě od začátku invaze na Ukrajinu. Skutečně existuje balík velmi významných a lukrativních nemovitostí na atraktivních místech v České republice, který je v majetku Ruska a spravuje ho tato agentura. Týká se to asi 70 nemovitostí nejen v Praze, ale také ve středních Čechách, v Karlových Varech i v Brně,“ objasňuje reportér ČT.

Podle reportéra jde o většinou o nemovitosti, které tehdejší Sovětský svaz získal v sedmdesátých a osmdesátých letech, tedy v době normalizace, kdy tehdejší komunistická vláda souhlasila s tím, že si SSSR může na československých pozemcích postavit své budovy.

Šlo často o samostatné domy, ale také bytové komplexy či vily. Mělo se jednat o stavby, které měli využívat pracovníci sovětského, později ruského velvyslanectví. „Ale jednalo se i o prvorepublikové vily, které někdy v padesátých letech přešly na Rusko a Rusové je v podstatě odjakživa komerčně pronajímali.“

Jsme první, kdo bude následovat?

„Tato agentura spadá skutečně pod prezidentskou kancelář Putina. Má na starosti správu těchto nemovitostí v České republice, má tady svého vedoucího, který vybírá nájemné. Přitom Rusové deklarovali, že tyto nemovitosti mají diplomatický statut, a tím pádem by je neměli pronajímat. A přitom je pronajímají,“ uvádí Jiří Hynek.

Podle něj nájemníci platili ruskému pronajímateli většinou hotově. „Čili tam nebyla žádná kontrola toho, kolik se platí, kdo to platí a zda se odvádějí nějaké daně. Lidem, kteří si na to stěžovali, bylo vyhrožováno. A to by se teď (po kroku vlády z 15. listopadu, pozn. red.) mělo změnit. Nájemníci tam mohou zůstat, nicméně platí na účet, který je pod kontrolou Finančního analytického úřadu. Ani koruna by neměla jít do Moskvy.“

Jiří Hynek říká, že jde ze strany vlády o velmi odvážný krok. „Jsme první v Evropě, možná na světě. Na majetek Ruské federace se totiž zatím nikdo neodvážil sáhnout. Uvidíme, zda nás bude někdo následovat, ale nicméně je to velmi revoluční krok, přitom logický, protože výnos z pronájmu šel přímo k lidem, kteří pracují pro kancelář ruského prezidenta,“ uzavírá Jiří Hynek s tím, že následky tohoto kroku tak pocítí přímo Putin.

