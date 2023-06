Kájínkovi přibude „vroubek“ do zprávy pro prezidenta Pavla. Policie ukončila vyšetřování jeho nehody

Známý recidivista, který je stále v sedmileté podmínce, spáchal přestupek, nikoliv trestný čin. I tak se ale jeho „vroubek“ zapíše do každoroční zprávy pro prezidenta Petra Pavla, jenž rozhoduje o případném porušením zkušební doby.

„Další shromažďování údajů, zda Kajínek plní podmínky udělené milosti, započne na podzim tohoto roku. V případě jeho pravomocného odsouzení pro nedbalostní trestný čin nebo pro přestupek, bude toto zjištění zahrnuto do zprávy pro ministerstvo spravedlnosti,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová. Právě plzeňský tribunál má na starost každoroční report o tom, jak se Kajínek na svobodě chová.

„Protože podle trestního řádu je to záležitostí soudu, který ve věci rozhodoval v prvním stupni, tedy Krajského soudu v Plzni,“ vysvětlila hradní mluvčí Markéta Řeháková. Právě ze západočeské metropole tak míří report ministerstvu spravedlnosti, které pak informace předá hlavě státu.

Zkušební doba končí za rok v květnu

Sedmiletá podmínka byla součástí milosti, kterou Kajínkovi udělil v roce 2017 bývalý prezident Miloš Zeman. Během této zkušební doby se recidivista nesmí dopustit žádného trestného činu, ať již úmyslného či nedbalostního. Jinak mu hrozí, že si půjde „sednout“ znovu na doživotí. „Zkušebka“ mu končí příští rok v květnu. Právě proto bylo rozhodující, jaký verdikt nakonec vyšetřovatelé vyřknou. „Jestliže policisté vyhodnotili případ jako přestupek, tak se neděje vůbec nic. Ale jestliže by se to posuzovalo posuzovat jako trestný čin z nedbalosti, i za ten může jít Kajínek znovu do vězení,“ řekl advokát Jaroslav Ortman.

Nyní už je tedy jasné, že návrat za mříže za toto provinění Kajínkovi nehrozí. Omilostněný vrah ale bude muset před přestupkovou komisi a jak už bylo řečeno výše – „škraloup“ se zapíše do zprávy pro prezidenta. „Úřad zahájí správní řízení, vyslechne si účastníky dopravní nehody a vydá rozhodnutí, často udělí viníkovi pokutu,“ vysvětlil mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Pro Kajínka jde tak trochu o déjà vu, krátce po omilostnění totiž boural už v říjnu roku 2017. Tehdy vyvázl za nedání přednosti v jízdě nedaleko Plzně s blokovou pokutou a přišel o čtyři body. 43letý ridič druhého auta (taktéž škodovka, ovšem Fabie) musel být ošetřen na chirurgické ambulanci plzeňské fakultní nemocnice.

Jiří Kajínek po autonehodě, kdy se jeho mercedes střetl se škodovkou v roce 2017.

Srážka mercedesu a škodovky

Dopravní nehoda se stala první červnovou sobotu u Velké Bíteše na Žďársku. Kajínek ve svém mercedesu narazil do škody Roomster, ve které jel manželský pár. Záchranná služba musela oba převézt do nemocnice, když utrpěli zranění, viníkovi nehody se nic nestalo.

Kajínek byl v roce 1998 odsouzen Krajským soudem v Plzni za dvojnásobnou nájemnou vraždu a jeden pokus vraždy k doživotnímu trestu. Z vězení několikrát utekl. Milost od exprezidenta Zemana dostal 23. května 2017.

Bývalá hlava státu byla za své rozhodnutí vůči Kajínkovi kritizována částí veřejnosti, jež Zemana obviňovala z populismu a snahy lacině si kupovat hlasy voličů. O milosti totiž rozhodl necelý rok před přímou volbou prezidenta, v níž byl podruhé zvolen hlavou státu. V minulosti přitom Zeman opakovaně tvrdil, že by ji Kajínkovi nikdy neudělil.