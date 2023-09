Změřil jsem radioaktivitu z Ukrajiny, tvrdí Kobza. Blbost, dovzdělejte se, radí Drábová

Poslanec SPD Jiří Kobza na diskusním večeru Za názor do basy? Jak se bránit zvůli novodobých cenzorů foto: Petr Topič , MAFRA

Poslanec SPD a bývalý diplomat Jiří Kobza před svým domem údajně naměřil radioaktivitu, řekl to pořadu Otázky Václava Moravce. Ta se do půdy podle Kobzy dostala kvůli munici s ochuzeným uranem, kterou Ukrajině dodávají spojenci. „Je to čistokrevná blbost,“ reagovala pro iDNES.cz na jeho slova Dana Drábová ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.