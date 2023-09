Rozhodují drobnosti, třeba blahopřání k státnímu svátku. Velvyslanec přiblížil pozadí projevu Pavla v New Yorku

Rozhovor

(OD NAŠEHO ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE V NEW YORKU). Kromě pomoci Ukrajině podle Jakuba Kulhánka šlo i o mravenčí práci, která se nakonec vyplatila. „Potřebujete komunikovat a být neustále s lidmi v kontaktu,“ popisuje velvyslanec ČR při OSN Jiří Kulhánek, co pomohlo při lobbování za to, aby český prezident mluvil hned v úvodu zasedání Valného shromáždění.