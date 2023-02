Paroubek se vrací do politiky. Chce sjednotit levici včetně komunistů

„Pokud jde o volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025, myslím, že do těch by už měla vzniknout společná kandidátka z celé levice,“ řekl MF DNES a iDNES.cz někdejší premiér.

Paroubka k založení nového politického uskupení přivedla zejména současná situace. „Spolek odpovídá náladě a charakteru velké části společnosti, která je nespokojená se současným vývojem a vládou,“ řekl bývalý předseda ČSSD, který chce ke spolupráci oslovit členy, bývalé členy a příznivce levicových stran.

„A nemusí to být jen sociální demokraté, ale mohou to být i komunisté, lidé ze Suverenity, Domova nebo Národních socialistů,“ přiblížil Paroubek.

Nové politické uskupení, konkrétně hnutí by mělo vzniknout na konci letošních letních prázdnin, začátkem září. A to proto, aby už ve volbách do Evropského parlamentu mělo jednotnou levicovou kandidátku.

„Upřímně, jak to vidím já, tak sociální demokraté, ani komunisté nejsou schopni udělat sami samostatně pět procent. Vznik nového politického uskupení mi proto přijde jako forma, jak tady utvořit novou formaci, která by byla schopná oslovit levicové voliče, kteří teď zůstávají doma, protože nemají koho volit,“ vysvětlil Paroubek.

Spolek Nespokojení nyní pro nové politické uskupení bude vytvářet krajské struktury. Angažovat by se v něm podle bývalého premiéra mohli mimo jiné i někdejší úspěšní poslanci nebo hejtmani ze sociální demokracie. Koho přesně chce oslovit, ale zatím Paroubek neuvedl.

Jiří Paroubek byl dlouholetým sociálním demokratem, v letech 2006 až 2010 zastával post předsedy ČSSD. Na ten rezignoval po parlamentních volbách, když strana skončila v opozici. V listopadu 2011 založil novou politickou stranu s původním názvem Národní socialisté – Levice 21. století, později LEV 21. Po několika neúspěších ale i tu nakonec opustil a spekulovalo se o jeho návratu do ČSSD. Její tehdejší předseda Bohuslav Sobotka se však vyjádřili proti Paroubkovu přijetí zpět.