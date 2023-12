Lidé si kupují auta bez blinkrů, říká šéf dopravní policie Zlý. Další hříchy: rychlost, drogy a SMS za volantem

Podle ředitele dopravní policie Jiřího Zlého je trendem i požívání omamných a psychotropních látek. „Řidiči by měli pamatovat na to, že nejen oni, ale i všichni ostatní chtějí dojet do cíle živí a zdraví,“ apeluje policista Zlý.

Lidovky.cz: S čím dopravní policie vstupuje do roku 2024?

Vstupujeme do něj s vědomím, že od 1. ledna začne platit dlouho očekávaná novela zákona o provozu na pozemních komunikacích. Ta má tři hlavní roviny. První je úprava bodového systému a zpřísnění některých sankcí. Podotýkám, že poslední úprava sankčního systému proběhla v roce 2006, což je velmi dlouhá doba. K úpravám a zpřísnění mezitím došlo i v řadě jiných zemí, hrozba zpřísnění sankcí je také zároveň prevencí. Z pěti pásem trestných bodů máme nyní tři a v nich dva, čtyři a šest bodů. U závažnějších přestupků tedy zároveň platí pravidlo třikrát, respektive dvakrát a dost.

U mnoha přestupků, které do současné doby policie nemohla řešit na místě, jako například nyní velmi zmiňované porušení zákazu předjíždění pro nákladní vozidla, to již možné bude. Sankce tedy přichází ihned po spáchání.