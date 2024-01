Síkela by byl dobrý eurokomisař, nese se Bruselem. Rozhodnou Piráti a STAN

„Jsem si jistý, že to je něco, co by Síkelu do budoucna velmi zajímalo,“ řekl pro server Politico diplomat aktivní v Bruselu, který si přál zůstat v anonymitě. Zároveň ale uvedl, že Síkela tento post rozhodně nyní nevnímá jako prioritu a vážný zájem by mohl projevit až v budoucnu.

To potvrdil i sám ministr. „Moje pozornost se plně soustředí na mou práci jako ministra,“ řekl, ale zároveň podotkl, že post je pro něj velice důležitý. „Je mi ctí být spojován s tak významnou funkcí,“ dodal Síkela.

Diskuze o Síkelově možné nominaci se objevují i kvůli blížícím se volbám v červnu. Nejvyšší funkce v Evropské unii (EU) si rozdělí ta politická uskupení, která zvítězila v hlasování Evropského parlamentu. Jednotlivé země pak nominují svého komisaře, kterého pošlou do Bruselu.

Server Politico zároveň ale připomíná, že Síkelova politická příslušnost je v rámci EU značně složitá a může na ní proto sám doplatit. Síkela totiž působí ve vládě premiéra Petra Fialy, jehož strana je člen konzervativní skupiny Evropští konzervativci a reformisté.

Naopak Síkelova strana STAN se ale zatím nerozhodla a lavíruje nad tím, zda po volbách do EU vstoupí do středopravicové Evropské lidové strany, nebo do liberální Renew Europe.

Síkela zaujal své kolegy už v roce 2022 během půlročního předsednictví České republiky v EU. Předsedal totiž jednáním ministrů energetiky v době, kdy prudce vzrostly ceny plynu a elektřiny. Síkela jako předseda svolal několik mimořádných schůzek a podle zúčastněných politiků výrazně pomohl dosáhnout dohody o zastropování cen plynu.

Chtěli byste Josefa Síkelu na postu eurokomisaře? Ano 98 Ne 232

„Je energický, má velmi dobré vůdčí schopnosti a docela dobře zná Brusel,“ řekl další diplomat z jedné z členských zemí EU a doplnil, že ze Síkely by byl „velmi dobrý komisař.“

Síkelova nominace však není ani zdaleka jistá. „Musí nejprve získat souhlas pěti stran včetně té své, které v současnosti v Praze vládnou,“ uvedl politolog z Univerzity Karlovy Ladislav Mrklas.

„Šanci určitě má, ale není jisté, že se na něm koalice dohodne,“ dodal Mrklas. Síkela se musí utkat i s kandidáty z jiných zemí EU, i když svůj zájem o post zatím nikdo oficiálně neprojevil.

Síkela je mimo jiné jedním z kandidátů na post eurokomisaře, který by měl podle dohody v pětikoalici připadnout STAN či Pirátům, aby nahradil Věru Jourovou.

Síkela zároveň na českém politickém kolbišti bojuje s kritikou od opozice, která mu především vytýká jeho servilitu vůči EU. Politici z hnutí ANO například uvedli, že Síkela má už evidentně sbaleno do Bruselu.