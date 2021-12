Jsem zděšen světem, říkal zesnulý kritik Ruska i USA Petr Uhl. Loajalitu k Česku neuznával

Spojené státy americké, jejich vojenský a ekonomický imperialismus, považoval i před rokem 1990 za větší ohrožení světa a míru než imperiální politiku Sovětského svazu a diktaturu v něm, navzdory tomu ho jeho československý pašalík posílal do vězení. Řeč je o Petru Uhlovi, chartistovi, novináři a politikovi, který o sobě říká, že není křesťanem, Čechem ani trockistou . Kým tedy je?

Před pár měsíci si lidé připomínali 25 let od listopadové revoluce. Nepociťoval jste rozpor mezi celkem velkými oslavami v médiích a nezájmem veřejnosti o toto výročí?

Já to po pravdě moc nesledoval, nemám už tolik kontaktů s lidmi. Stýkám se spíš s příbuznými a s těmi, kteří mají podobné politické nebo společenské postoje jako já. Ani média v podstatě nesleduju – až na ta, do kterých přispívám. Ale mě to moc neznepokojuje, lidé se většinou nezajímají o obecné problémy.