Vybereme čtyřicet miliard místo sta, ale rozpočet měnit nebudeme, říká Jurečka

„Spotové ceny na trhu jsou pod vládními stropy. Nevybere tolik, kolik jsme očekávali, ale na druhé straně nebude ani zdaleka v takové míře potřeba pomoc státu. Zní to jako negativní zpráva, ale ve skutečnosti je pozitivní. Stát by byl jen ten, kdo peníze vybírá, přerozděluje a posílá je dál,“ řekl v České televizi Jurčeka.

Podle materiálů ministerstva financí (MF) vybere letos stát na dani z neočekávaných zisků a odvodu z nadměrné ceny při výrobě elektřiny 40,3 miliardy korun. Zákon o státním rozpočtu očekával výběr 100 miliard korun.

Podle MF by ale potřeba financí na kompenzace pro lidi i domácnosti neměla očekávané mimořádné příjmy převýšit, schodek rozpočtu plánovaný na 295 miliard korun by se tak neměl prohloubit.

Místopředseda opoziční SPD Radim Fiala naopak v OVM vyzval vládu k předložení novely státního rozpočtu, která by pokles mimořádných příjmů zohlednila.

Poradce prezidenta republiky Petra Pavla Vladimír Bezděk uvedl, že potřeba kompenzací by mohla být s výběrem mimořádných příjmů vyrovnaná, zároveň ale zpochybnil, že se podaří udržet schodek rozpočtu pod 300 miliardami korun. Za první čtvrtletí byl rozpočet v rekordním schodku 166,2 miliardy korun.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka také uvedl, že debata o konsolidačních opatření státního rozpočtu pro příští rok zatím ve vládní koalici není uzavřena. Nechtěl proto komentovat konkrétní změny, které by mohly nastat.

Jurečka se obecně zmínil o tom, že je třeba udělat změny sociálně citlivě. Sám by také nepodpořil sloučení dvou snížených sazeb daně z přidané hodnoty. Podpořil by ale přesun některých položek, které nejsou sociálně odůvodněné, z desetiprocentní sazby do vyšší. Jako příklad uvedl řezané květiny.