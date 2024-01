Já ve vyjádřeních nikdy nelžu. Někteří kolegové z vlády mi vyjádřili podporu, říká Jurečka

„Panu premiérovi jsem řekl, že pokud by vyhodnotil, že moje rezignace je namístě, jsem ochoten podat demisi. On takové řešení odmítl,“ zmínil v jedné z odpovědí.

Na úterní večer jste svolal celostátní výbor KDU-ČSL, kde se bude debatovat o vaší případné rezignaci. Co od toho čekáte?

V neděli večer proběhlo předsednictvo naší strany, kde jsme situaci probírali. Jednali jsme o tom, zda celostátní výbor, který má ve věci klíčové slovo, svolat mimořádně, nebo nechat celou záležitost až na plánovaný termín 25. ledna. Zvolili jsme první možnost. Mimořádný celostátní výbor jsme svolali na úterý večer. Tam se celá záležitost probere, přičemž já opět poskytnu vysvětlení, které jsme sdělil veřejnosti už v neděli skrze sdělovací prostředky. Nad rámec toho, co jsem již uvedl, k tomu není mnoho více co říci.

Hodláte straníkům nabídnout svou rezignaci na post ve vládě?

Proběhne to obdobně jako sobotní diskuse s panem premiérem Petrem Fialou (ODS). Řekl jsem mu, že pokud by vyhodnotil, že rezignace je namístě, tak jsem ochoten podat demisi. On takové řešení odmítl s tím, že nevidí důvod pro změny ve vládním týmu.

Já momentálně nemíním aktivně podávat návrh usnesení, které by mělo vést k hlasování o mém odvolání. Ale vyčkejme na průběh jednání, kde budu zodpovídat dotazy kolegů. Předpokládám, že na základě mnou poskytnutých informací mě výbor buď podpoří v tom, abych i nadále setrval v roli ministra práce, nebo zde může zaznít nějaký návrh. Na základě nedělního jednání předsednictva strany mohu říci, že jsem cítil od svých kolegů podporu. Podotýkám ale, že jsme o ničem zatím nehlasovali.

Všichni jsme nahraditelní, a pokud by mělo dojít na mé odvolání, KDU-ČSL má k dispozici jiné osoby, které se dlouhodobě věnují problematice resortu práce.

Premiér si vás pozval, abyste mu poskytl vysvětlení? Nebo jste se ozval vy jemu?

V sobotu jsem premiérovi telefonoval.

Pokládáte za vhodné neukončit vánoční večírek, když jste se dozvěděl o střelbě na fakultě?

Jsem si vědom toho, že ve čtvrtek 21. prosince došlo během odpoledne a v podvečer z mé strany ke špatnému vyhodnocení celé tragédie. Za chybu považuji i následnou komunikaci. Již jsem se za oboje omluvil a omlouvám se zde na tomto místě znovu. Nad celou věcí hluboce přemýšlím, není mi to jedno. Osobně si vše vyhodnocuji. Na druhou stranu, když rekapituluji posledních deset let, které jsem strávil v politice, tak cítím, že jsem se vždy snažil být člověk otevřeným a komunikovat. Chyby dělá každý jak v osobním, tak pracovním životě. Mně se prostě tato chyba stala.

Proč jste nereagoval ohledně večírku promptněji?

První dotaz na vánoční setkání na ministerstvu práce a sociálních věcí jsme dostali v pátek 22. prosince a ten jsme zodpověděli. Následná komunikace proběhla až 27. prosince. Další dotazy od jiných médií jsme obdrželi až 28. prosince a v dalších dnech. Upřímně říkám, že se snažím mezi vánočními svátky neřešit pracovní věci. To není výmluva, to je konstatování.

Druhého ledna jsem dával své tiskové mluvčí k dispozici vyjádření, ve kterém jsem formuloval výraznou omluvu. Ano, uznávám, že mezi svátky jsem mohl svolat tiskovou konferenci a říci tam to, co jsem uvedl v neděli v jednom z diskusních pořadů v televizi. Zpětně vidím, že jsem mohl konat lépe. Beru to na sebe a říkám, že komunikace byla chyba.

Onoho 21. prosince zhruba po třetí hodině odpolední informovala o tragédii na fakultě prakticky všechna média, některá dokonce živě přímo z místa. Informace chodily na mobilní telefony a ve velmi krátkém sledu po sobě. Kdo vymyslel, že budete říkat lež, že jste se o všem dozvěděl až v sedm hodin večer?

Já jsem neříkal lež. To si opravdu vyprošuji. Já když dávám nějaké vyjádření, tak nelžu. V plném rozsahu jsem se informace opravdu dozvěděl před sedmou hodinou. Byl jsem od třetí hodiny mezi lidmi a nečetl jsem si na mobilu. Ano, během debaty byli někteří lidé, kteří říkali, že došlo k nějaké střelbě v Praze.

Ale v plném rozsahu jsem se o dění dozvěděl ve chvíli, kdy jsem si v 18.26 přečetl zprávu, kterou zaslal Úřad vlády ČR. Jsem ochoten poskytnout snímek k dispozici. Posléze jsem začal sledovat televizi a reagoval jsem na sociální síti X. Když mluvím o nešťastném souběhu událostí, tak to tak prostě je. Nejsem neustále na telefonu.

Ptali se vás na záležitost ostatní členové vlády?

Ano, ptali se mě. Někteří mi během víkendu vyjádřili podporu. Nevnímám, že by kdokoli z koaličních partnerů volal po mé rezignaci.

Neocenila by veřejnost vaši rezignaci, co myslíte?

Omlouvám se, to nedokážu objektivně vyhodnotit. Chodí mi v posledních dnech stovky zpráv a přijímám mnoho hovorů, ve kterých mi lidé říkají, abych v roli ministra setrval a pracoval dále. Překvapivě od lidí, od kterých bych to ani nečekal.