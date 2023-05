Situace na úřadech práce je lepší, odbavujeme i do deseti dnů, tvrdí Jurečka

Úřady práce čelily od loňska náporu. Sklízejí kritiku za zpožďování vyřizování a vyplácení dávek. Ministr kvůli tomu v únoru odvolal tehdejšího generálního ředitele úřadu práce Viktora Najmona.

„Ta situace se za březen a duben opravdu výrazně zlepšila,“ uvedl ministr. Například v loňském roce byla vyřizovací lhůta v Praze 100 dnů, nyní je průměrná doba v hlavním městě 29 dnů. Ministerstvo podle něj rozložilo pražské žádosti mezi ostatní regiony, na některých pracovištích v ČR je pak průměrná lhůta deset nebo 15 dní. Podrobnější údaje chce ministr zveřejnit na tiskové konferenci v pondělí.

Z 221 tisíc žádostí na bydlení je nyní 9700, které nebyly vyřízeny v zákonné lhůtě. „Z toho 9050 jsou žádosti ve výzvě, tedy ty, kdy musí klient něco doplnit,“ řekl.

„Věřím, že do dvou let nebude muset běžný člověk vůbec na úřad chodit,“ uvedl Jurečka. V Česku podává nyní téměř 30 procent lidí žádost o příspěvek na bydlení online, v Praze to je 57 procent lidí.

V loňském roce vyplatil Úřad práce (ÚP) na příspěvcích na bydlení rekordních 8,5 miliard, v roce 2021 to bylo 6,6 miliard korun. Ministr očekává, že v letošním roce počet žádostí o příspěvky na bydlení poklesne. Měsíčně úřad vyplácí celkem kolem dvou milionů dávek.

Tabulkové platy na ÚP se letos nezvednou

Podle bývalé ministryně a současné poradkyně odborů Jany Maláčové z ČSSD situace na úřadech dobrá není a ministerstvo se zaměřuje pouze na řešení dílčích problémů. Za největší problém považuje špatnou personální situaci a nízké tabulkové platy.

Na nedostatečný počet zaměstnanců opozornila i místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Lucie Šafránková z SPD. Řada lidí podle ní končí ve zkušební době, další odchází kvůli vysokému tlaku a nízkým platům. „To, že chybí velký počet zaměstnanců, určitě potvrdí i pan ministr,“ poznamenala.

„Pane ministře, apeluji na to, zvedněte tabulkové platy tak, aby u vás ti lidé chtěli pracovat. A posilte tu kapacitu tak, aby svou agendu zvládali,“ řekla Maláčová. Zaměstnanci úřadů jsou podle ní unavení, přetížení a demotivovaní.

Jurečka oponoval tím, že na mimořádných odměnách v loňském roce na Úřadu práce vyplatili kolem 500 milionů, letos to bude k miliardě. „V letošním roce výrazně, ale opravdu výrazně posilujeme složku těch odměn, ať už těch řádných nebo těch přímo vázaných na výkon,“ uvedl ministr.

Tabulkové platy zaměstnanců se však letos zvedat nebudou. Jeho předchůdkyně to považuje za problém. „Nástupní plat je mizerný, tabulkové platy jsou mizerné,“ poznamenala.

Míč je na straně vlády

Politici se v nedělní debatě bavili také o konsolidačním balíčku, který vláda představila v polovině května na tiskové konferenci. Jeho součástí je i plánovaná důchodová reforma. Odbory ho kritizují a vyhlásily stávkovou pohotovost.

Lucii Šafránkové z SPD vadí, že vládní koalice s opozicí o podobě úspor nejednala. „Pokud má vzniknout opravdová důchodová reforma, má na tom být shoda napříč parlamentem,“ míní. Předseda hnutí Tomio Okamura vyzval odbory, aby vyhlásily generální stávku. Stávková pohotovost podle něj nestačí.

Jana Maláčová za posupem odborů stojí. „Postup, který ČMKOS zvolilo, je správný. Teď je míč na straně vlády,“ řekla.