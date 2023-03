Důchody porostou, ale i neporostou dál s inflací, sdělil Jurečka odborům

Ministr také řekl, že v zákoně nepočítá se zvyšováním důchodového věku. Hranice by měla zůstat na 65 letech. Roli pro nástup do penze by ale měla hrát délka života a doba práce a placení odvodů.

Důchody se zvyšují pravidelně vždy v lednu, a to o inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Mimořádně rostou, když přírůstek cen od posledního přidání překročí pět procent.

„Padlo důležité ujištění, že u úpravy valorizačního mechanismu v budoucnu nemáme jako vládní koalice ambici, aby se tato valorizace nastavila pod inflací. Počítáme u růstu s tím, že valorizace budou plně odrážet inflaci,“ řekl Jurečka. Návrh s úpravou valorizace a podmínek předčasných důchodů by chtěl předložit v příštích 14 dnech.

Připustil však, že otázkou pro valorizace je růst reálné mzdy. Pro příští dva roky je tento parametr nejasný. Zásadní roli bude hrát v budoucnu, až se ekonomika stabilizuje a ekonomika začne znovu růst.

Růst cen zohledňují valorizace už nyní. Pokud je podle nynějšího zákona navýšení cen výraznější pro domácnosti důchodců, započítá se. Když je prudší zdražování u všech domácností, tak se bere v potaz tento ukazatel. Zda by pro výpočet nemohly brát cenové přírůstky jen u určitých položek, není zatím jasné. K mimořádné valorizaci ministr už dřív řekl, že by se při ní neměly rozevírat nůžky mezi bohatšími a chudšími důchodci. Růst vyšších penzí by tak měl být při vysoké inflaci pomalejší než nyní a nižších důchodů naopak vyšší.

Věk 65 let zůstane

Jurečka také řekl, že nepočítá se zvyšováním důchodového věku v zákoně. Zůstat má na 65 letech. „Pracujeme s parametry, které by měly objektivně reagovat na dobu dožití nebo na dobu, kdy lidé byli aktivní na pracovním trhu a odváděli sociální pojištění,“ uvedl ministr.

Roli bude hrát délka života a doba práce a placení odvodů. Ministr práce a sociálních věcí se už dříve nechal slyšet, že nechce prosadit do zákona zvýšení věku pro odchod do penze na 68 let. „Změny, které se řeší, se nebudou týkat lidí, kteří jsou nyní ve věku padesát plus,“ řekl také Jurečka.

Penzi od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobíralo na konci minulého roku přes 2,84 milionu lidí, z nich 2,37 milionu mělo důchod starobní. Průměrná starobní penze v lednu činila podle ministerstva 19.438 korun. Své důchodové systémy mají pak i resorty vnitra, obrany a spravedlnosti.

Odboráři si opakovaně stěžovali na to, že s nimi šéf resortu práce o reformě penzí nejedná a k přípravě je nepřizval. ČMKOS chtěla mít svého zástupce v Jurečkově poradním důchodovém týmu, v němž jsou vedle zástupců stran, ministerstev práce a financí nově i zástupkyně opozičních hnutí ANO a SPD. Jurečka odborářům účast dnes nabídl. V důchodové komisi by měl být místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek.

Důležitým tématem schůzky s odbory byla také debata kolem náročných profesí. „Mohu říct za vládní koalici, že budeme společně s odbory na této oblasti a její definici pracovat,“ řekl Jurečka.

Podle Samka nebylo cílem shodnout se na všem. „Spoustu lidí se obávají, že by měli odcházet do důchodu, když neví přesné důsledky,“ řekl. „Stanoviska jsme významně sblížili. Bude třeba shodnout se, které práce jsou těžké,“ podotkl. Mělo by se jednat o práce 3. a 4. kategorie, ale resorty hledají přesnější definice pro práce škodlivé zdraví.

„Pokud budou odbory chtít poslat do pracovního týmu svého odborníka, nabídka tu je. Stejně budu postupovat se zástupci zaměstnavatelů,“ ujistil Jurečka.

Lidé se uchylují k protestům ze strachu, že nevědí, co je čeká. Ať už se jedná o věk odchodu do důchodu nebo dalších změn do budoucna. „Výměna informací by měla být rychlejší a kroky, se kterými vláda přijde, by se neměly schvalovat ve stavu legislativní nouze,“ vytkl Samek. Dodal, že v řešení problémů se nebude předbíhat, pokud pro ně nyní není dostatek informací.