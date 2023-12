Schodkem 270 miliard se odsuzujeme k fatálním důsledkům, tepe vládu Kalousek

„To je vážný strukturální problém, příznak vážné nemoci. Označovat takový stav jako zdravé veřejné finance je nejen nepravdivé, ale je to především neodpovědné a nebezpečné. Vyvolává to dojem, že problém vlastně neexistuje a není třeba ho nějak zásadně řešit. Jeho neřešením se přitom odsuzujeme k fatálním důsledkům. Vážně nemocného neuzdravíme tím, že mu budeme tvrdit, že je zdravý,“ kritizuje na sociální síti X vládu Kalousek.

Miroslav Kalousek🇺🇦🇨🇿 @kalousekm Příští rok je prvním rokem od r.2019, kdy nejsou rozpočtovány žádné mimořádné výdaje(Covid, kompenzace energií). Předpokládá se mírný růst a mnohem nižší inflace. Prostě “normální ekonomické časy”. Přesto do něj vstupujeme se schváleným deficitem centrální vlády 270 mld.

Jeho kandidaturu do Evropského parlamentu odmítla v půli prosince TOP 09, kterou před čtrnácti lety zakládal s Karlem Schwarzenbergem. Strana zároveň Kalouska vyzvala, ať pomůže straně v senátních volbách, což Kalousek obratem odmítl a označil to dokonce za silvestrovský vtip. Řekl také iDNES.cz, že do důchodu se nechystá, ale své další politické plány neodhalil.

Nyní tedy znovu útočí na pětikoaliční vládu Petra Fialy zprava a vytýká jí marnotratné hospodaření. „Příští rok je prvním rokem od 2019, kdy nejsou rozpočtovány žádné mimořádné výdaje (covid, kompenzace energií). Předpokládá se mírný růst a mnohem nižší inflace. Prostě normální ekonomické časy“. Přesto do něj vstupujeme se schváleným deficitem centrální vlády 270 miliard,“ vyčetl vládě Kalousek.

Poslanci vládní koalice na konci listopadu prosadili státní rozpočet na příští rok se schodkem 252 miliard korun

Hlasování předcházela roztržka mezi ministrem financí Zbyňkem Stanjurou z ODS a expremiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem. A exministryně financí Alena Schillerová v rozpravě před schválením rozpočtu vládě vyčítala, že rozpočet na výdajové straně nezahrnuje mimorozpočtovou půjčku od Evropské investiční banky ve výši 18 miliard korun, bez které by byl deficit nikoliv 252, ale 270 miliard korun. Stanjura uvedl, že pokud se ukáže, že půjčka od EIB není výhodnější než emise státních dluhopisů, pak ji stát čerpat nebude.

Kalousek odmítl, že budeme mít zdravé veřejné finance. Polemizuje tak s premiérem

Kalousek tím, co napsal na sociální síti X, fakticky polemizuje s premiérem a předsedou ODS Petrem Fialou, který se svém vánočním poselství mluvil o tom, že Česká republika bude mít příští rok „zdravé veřejné finance“.

„Další dobrou zprávou je, že se nám podařilo dostat pod kontrolu prudké zadlužování naší země. V roce 2024 deficit veřejných financí poklesne díky ozdravnému balíčku a dalším rozhodnutím naší vlády výrazně pod 3 procenta hrubého domácího produktu, což je obecně uznávaná hranice dobrého hospodaření státu. Česká republika tedy začne mít příští rok po mnoha letech zdravé veřejné finance,“ řekl ve svém vánočním projevu předseda vlády.

Exministr financí a zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek na to reaguje svým příspěvkem na sociální síti, že vážně nemocného pacienta, k němuž přirovnal české veřejné finance, uzdravíme tak, že nemoc pojmenujeme a budeme ji léčit, i když léčba nemusí být vždycky příjemná.

„Důsledky neléčení a bláhové chlácholení, že pacient je zdráv, bývají neskonale horší,“ tvrdí bývalý ministr financí, který tak před koncem roku znovu naznačil, že své angažmá ve vysoké politice nepovažuje za uzavřenou kapitolu.