Kancelář prezidenta si navzdory koronaviru polepší o dvacet milionů korun. Prý na platy

PRAHA Ačkoliv státní rozpočet strádá kvůli probíhající pandemii koronaviru, kancelář prezidenta republiky si má podle informací serveru iDnes.cz polepšit o dvacet milionů korun oproti loňsku. Rozhodl o tom rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny. Za zvýšením je kromě plánů na financování projektu na obnovu krajinné struktury v Lánské oboře také zvyšování platů zaměstnanců kanceláře.

Během loňského podzimu, tedy ještě poměrně dávno předtím než se v Česku objevil první případ nemoci covid-19, měla kancelář prezidenta naplánovaný rozpočet pro příští rok ve výši 404,9 milionu korun. Pro příští rok ale kanceláři prezidenta sněmovní rozpočtový výbor přiklepl o téměř dvacet milionů korun více, takže bude hospodařit s částkou 422,8 milionu.

„Návrh rozpočtu je shodný s návrhem ministerstva financí. Vychází ze střednědobého výhledu. Do zvýšených výdajů jsou zahrnuty prostředky na financování podílu EU u projektu ‚Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II,‘“ citoval server iDnes.cz předsedkyni rozpočtového výboru Miloslavu Vostrou (KSČM). Následně po upozornění na to, že rozpočet byl původně plánován jiným způsobem, uvedla, že do návrhu byl zapracován i nárůst prostředků na platy zaměstnanců včetně příslušenství. „Stejně tak tomu je i u ostatních kapitol, a již zmiňovaný podíl EU,“ dodala.

Podle zákona o rozpočtových pravidlech schvaluje sněmovní rozpočtový výbor návrhy rozpočtů sedmi chráněných parlamentních kapitol. Čas na to má do 20. června. Jde o rozpočty Hradu, sněmovny, Senátu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Ústavního soudu, ombudsmana a Úřadu Národní rozpočtové rady. Pokud je schválí, vláda je beze změny zapracuje do celkového návrhu státního rozpočtu na příští rok, který do konce září předkládá sněmovně.

Zvýšení rozpočtu kanceláře prezidenta republiky vyvolalo podle serveru iDnes.cz kritiku především v řadách sněmovní opozice. „Firmy a podnikatelé, z jejichž daní veřejná sféra žije, trpí existenční úzkostí. Dramaticky snižují své náklady, aby přežili,“ řekl pro iDnes.cz mimo jiné šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Poslanci vládní koalice a tato vláda se přesto chovají, jako by žádná krize neexistovala a dál nás čekal jenom růst,“ dodal.

Více peněz by na příští rok měla dostat i Poslanecká sněmovna. Podle odhadů měla na oproti plánovanému rozpočtu získat asi o 47 milionů více než letos. Naopak rozpočet Senátu měl téměř o deset milionů klesnout.

V příštím roce se totiž uskuteční volby do sněmovny. Dolní komora tak proto chce víc peněz na obměnu výpočetní techniky pro poslance - o 25,6 milionu korun. Peníze na odchodné poslanců se mají navýšit o 2,24 milionu korun. O 20 milionů mají vzrůst výdaje na investice. Na platy poslanců by mělo jít 276,5 milionu korun.

Rozpočet Senátu by měl v příštím roce klesnout téměř o deset milionů korun. Důvodem je hlavně snížení objemu peněz na investice o 8,1 milionu, které chce horní parlamentní komora financovat z ušetřených peněz z předchozích let. Běžné výdaje by měly klesnout o 1,7 milionu korun.