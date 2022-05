Kancléř Mynář si chtěl stěžovat u šéfa NCOZ na postup policie ve vlastní kauze

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky požádal podle informací Deníku N šéfa elitního policejního útvaru formou SMS zprávy o soukromé setkání. Jiří Mazánek ale jednání odmítl a žádost Vratislava Mynáře předal policejnímu prezidiu.

„Tuto informaci jsem měl, když jsem byl ještě policejním prezidentem,“ potvrdil portálu Jan Švejdar, který z funkce odešel na konci března. „Prezidium Mynářovi nabídlo, že se s ním sejde někdo z vedení policie, pokud má nějaké téma k řešení. Od té doby se už neozval,“ řekl portálu anonymní zdroj. Sám Mazánek se k případu vyjadřovat nechce.

Mynář redakci iDNES.cz napsal, že šéfa NCOZ nežádal o soukromou ale pracovní schůzku, „na které jsem ho chtěl informovat o nezákonném postupu policie při vyšetřování v tajné spisovně Kanceláře prezidenta republiky“. Jelikož Mazánek schůzku odmítl, obrátil se Mynář s písemnou stížností na státní zastupitelství. To odmítlo případ komentovat.

Kancléř v podání stížnosti střet zájmů nevidí

Mynář chtěl nicméně se šéfem NCOZ řešit kauzu, která se ho přímo týká a policisté se o něj v souvislosti s ní zajímají. Mazánkův tým totiž prověřuje skartaci dokumentů zpravodajských služeb, týkajících se vyšetřování výbuchů v muničních skladech, za nimiž stáli členové ruské vojenské rozvědky GRU. Policie má podezření, že se s obsahem tajných zpráv seznamovali lidé bez bezpečnostních prověrek včetně kancléře.

„V případě, že chce Kancelář prezidenta republiky projednávat některá bezpečnostní témata, jsou informováni, že je jim k dispozici policejní prezident nebo některý z jeho náměstků,“ odpověděl Deníku N mluvčí prezidia Jozef Bocán na dotaz, jak se policie k žádosti postavila.

„Pokud by podání stížnosti mělo být konfliktem zájmů, pak už nevím, co by jím nebylo,“ odpověděl kancléř redakci iDNES.cz na otázku, jestli nevnímá střet zájmů, když žádal o schůzku ke kauze, která se jej osobně dotýká.

„Můj názor je jasný – šéfové výkonných útvarů PČR nemají důvod navštěvovat jakéhokoliv úředníka na jeho žádost,“ reagoval pro Deník N na dotaz na kancléřovo počínání ministr vnitra Vít Rakušan.

„Ne že by mě něco od pana Mynáře překvapilo,“ reagoval pro portál šéf sněmovního bezpečnostního výboru Pavel Žáček. Stížnost na postup vyšetřovatelů má podle něj Mynář poslat poštou, a ne ji ústně předávat řediteli specializovaného útvaru. „Navíc zřejmě bude mít, nebo třeba už měl, dost prostoru říct své poznatky o skartaci tajné zprávy o Vrběticích do policejního protokolu,“ dodal.

Skartaci jsem nenařídil, tvrdí i nadále Mynář

Policisté chtěli v lednu z dokumentů sejmout otisky prstů, hradní kancelář je ovšem již v listopadu skartovala. Likvidaci nařídil podle informací několika zdrojů přímo kancléř Mynář. To však Hrad popírá.

„Opakovaně uvádím, že informace, že bych explicitně nařídil skartaci jakéhokoliv konkrétního spisu, je lživá. Jednak jsem to neudělal a jednak mi to zákon ani neumožňuje a prakticky to ani není proveditelné, protože jediné, co mohu udělat, je jmenovat skartační komisi,“ tvrdí Mynář.

Národní centrála proti organizovanému zločinu řešila i další případy, které se týkají kancléře a okolí Miloše Zemana. Vyšetřovala například kauzu odsouzeného šéfa Lánské obory Miloše Baláka, kterému dal prezident nakonec milost.