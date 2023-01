Koho podpořím, ode mě neuslyšíte. Záleží na chování kandidátů, prozradil Zima

„Čest vítězům a sláva poraženým. Tato čísla ukazují, že průzkumy jsou zavádějící, pan Babiš má o deset procent více, než mu agentury věštily, zato paní Nerudová má méně. V tuto chvíli jsou účastníci druhého kola jasní. Ve své lékařské praxi jsem se naučil, že důležité je to tehdy, když jde člověku o život,“ okomentoval poprvé průběžné sčítání hlasů prezidentský kandidát Tomáš Zima.

Ze své prezidentské kampaně je rád, že mohl cestovat za lidmi po celé republice a poznat jejich skutečné problémy. Případnou kandidaturu do Senátu ale zatím nechce komentovat. „Budu dělat to, co doposud. Pracovat ve Všeobecné nemocnici v Praze a na lékařské fakultě Univerzity Karlovy,“ míní.

Přestože je prozatím o postupujících kandidátech do druhého kola jasno, vyjadřovat podporu nechce ani jednomu z nich. „Je to na voličích, dneska konkrétní jméno říkat nechci. Uvidím, jak se oba kandidáti budou chovat, co budou říkat. Pak se rozhodnu, jestli některého z nich podpořím, nebo to nechám bez komentáře,“ uvedl lékař.

Bývalý rektor Univerzity Karlovy dorazil do volebního štábu v Letenském zámečku v sobotu okolo druhé hodiny a nešetřil pozdravy mezi již přítomnými novináři. S každým z nich si podal ruku a prohodil pár slov na uvítanou.

„Slavil jsem tady pětačtyřicátiny, padesátiny, pětapadesátiny i dvojitou úspěšnou volbu rektora a narození syna Tomáše. Znám to tady dobře a kousek odsud i bydlím. Zapomeňte na spojitost s Hradem,“ vysvětloval redaktorovi iDNES.cz, zatímco ukázal rukou na stromy venku do míst, kde leží Pražský hrad. „S ním to nemá žádnou souvislost, mám citové pouto k tomuto místu,“ dodal.

Přestože sčítání hlasů ve volebních místnostech teprve začalo, vidí své šance lékař přívětivě. „Já jsem pozitivní, volby vždy dopadnou dobře. Jen je otázka, kdo z nich bude mít jakou radost,“ usmál se.

Plánuje, že po osmé hodině večer, až odejdou novináři, potká se v zámečku se svými nejbližšími a přiťuknou si spolu „něčím dobrým“. Zmínil, že největší oporou mu byla při kandidatuře manželka Aneta, jeho malý tým a stovky přátel a podporovatelů po celé České republice.

Převahu nad Zimovými podporovateli prozatím mají ve štábu novináři. Kromě všech celoplošných televizních stanic jsou tady i zástupci rozhlasu, tisku či online zpravodajství. Prozatím situaci ale komentují jako klid před bouří. Natáčí první živé vstupy, fotí zázemí a připravují se na závěrečnou část, až bude sečtena většina hlasů.

Stejně jako ostatní kandidáti i rodák z Prahy volil již v první den voleb. Kromě dopoledního vystoupení v pátek stihl i večeři v restauraci, kde si dal kachnu. Potýkal se ale také s hackerským útokem, který stejně jako Petru Pavlovi i jemu vyřadil z provozu webové stránky.

„Podobná situace nastala již ve středu, nyní se však jedná o větší útok. Na zprovoznění webu se pracuje,“ řekl spolupracovník Zimy Karel Křivan.

Oba weby byly pod takzvaným DDoS útokem, jehož cílem je weby znefunkčnit a znepřístupnit ostatním uživatelům; může k tomu dojít zahlcením obrovským množstvím požadavků či využitím nějaké chyby, která sice útočníkovi neumožní službu ovládnout, ale umožní ji vyřadit z provozu.

V minulosti mimo jiné lékař se specializací na biochemii zmínil, že by vláda měla dělat víc pro lidi ohrožené zdražováním i za cenu vyššího schodku státního rozpočtu. „Nebál bych se ani otevřít téma snížení DPH na základní potraviny, energie a pohonné hmoty. Stát by si tím sice snížil příjem, ale lidem by umožnil důstojně žít.“