Zavedeme EET druhé generace, slibuje šéf stínové vlády ANO Havlíček

Bývalý vicepremiér ale přiznává, že vládu v hlasování dolní komory nepřetlačí.

Lidovky.cz: Jak se chystáte na další projednávání úsporného balíčku?

Zásadně s ním nesouhlasíme. Pro mě je těžko stravitelné, že se takto plošně zvyšují daně. Vláda přemýšlí jen restriktivně: jsem přesvědčený, že nás to v budoucnu doběhne a ovlivní hospodářský růst.

Navrhované úspory na papíře vypadají dobře, ale když se na ně podíváte do detailu, je to čirý marketing. Třeba oznámené škrty ve výši 54 miliard se ve skutečnosti nebudou dotýkat takzvaného dotačního byznysu, ale půjde o běžné úspory na ministerstvech: vezme se dopravě, školství a tak dále. Ta to pak nahrazují úvěry.

Lidovky.cz: Ptal jsem se spíše na to, jak silné obstrukce na čtvrtek chystáte.