Generál Řehka: Musíme budovat obranu, armádě toho chybí hodně. Po konci války na Ukrajině z Ruska nebude přítel

„Není to tak, že by Moskva konflikt s NATO plánovala nebo že by s námi chtěli válčit. A doufám, že k tomu ani nedojde,“ vysvětluje generál. „Tím, jak se Rusko chová, jakou volí rétoriku, kdy přesvědčují svoje obyvatelstvo, že jsou s námi ve válce, tak se posouvají dále.“ Česká armáda podle Řehky stárne a potýká s nedostatky v technice i munici. Možný nákup amerických stíhaček F-35 by považoval za revoluční krok. „Jeden z důvodů, proč se musíme chystat na hrozbu většího konfliktu, je přeci ten, že mu chceme zabránit. Jediný způsob, jak mu zabránit, je mít účinné odstrašení.“ Odejít z funkce kvůli sporům s ministryní obrany se generál nechystá: „Pokračuji ve své práci.“

Náčelník od speciálů Generálporučík Karel Řehka (48) po studiu vojenských škol v Opavě a Vyškově nastoupil v roce 1996 k prostějovským průzkumníkům z 6. speciální brigády coby velitel skupiny.

Milovník ultramaratonských běhů prošel řadou zahraničních kurzů. Má za sebou opakované nasazení v zahraničních misích včetně Afghánistánu. Okusil několik řídících postů včetně velitele 601. skupiny speciálních sil a zástupce velitele Mnohonárodní divize severovýchod v polském Elblagu.

Před jmenováním do funkce náčelníka generálního štábu (od 1. července 2022) byl v letech 2020 až 2022 ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Lidovky.cz: Nedávno jste prohlásil, že kdyby nastal konflikt s Ruskem, tak bude Česko od první chvíle jeho účastníkem.

Nechystáme se primárně na to, že bychom měli začít vést nějaký manévrový boj na našem teritoriu. Když se podíváte na mapu, něco takového v nejbližší budoucnosti neočekáváme. Kdyby takový konflikt nastal, samozřejmě se nás to dotkne okamžitě. Budeme se bránit v rámci NATO. Aliance je postavena na skladbě armád všech členských států a příspěvků definovaných na základě obranného plánování. Pokud se budeme bavit o východním křídle NATO, protože tam je nyní největší hrozba, Česko je významný transportní koridor, přes který by proudily síly.

Lidovky.cz: Co z toho plyne?

Když se najednou máte bavit o tom, že přes ČR pojedou tisíce spojeneckých vojáků denně, tak se nás konflikt dotkne. Rusko má zbraně, které k nám doletí. Je naivní si myslet, že je na protivníky nepoužije.

Lidovky.cz: Jaké cíle na našem území by byly v ohrožení?

Může to být kritická infrastruktura, ale i vojenské cíle. Pokud by se zde shromažďovaly zásoby, technika a vojska, ať už naše, nebo alianční, které se přesouvají směrem na bojiště, jde o legitimní cíl ve válce. Nesousedíme sice s Ruskem, ale to neznamená, že můžeme být v klidu, protože máme svoje spojence, ke kterým máme závazky.

Lidovky.cz: V jakém stavu se dnes nachází česká armáda?

Co se týká lidí, je v dobrém stavu. Tím nechci říct, že bych byl spokojen, že jich máme dost a že by nám mládli. To určitě ne. Udělal se ale velký pokrok. Máme dnes kvalitní a vzdělané vojáky. Pokrok je vidět v důstojnickém, poddůstojnickém a praporčickém sboru. Mohu to srovnávat, protože jsem působil v zahraničních operacích a vojenských strukturách. Nemáme se za co stydět. Na druhou stranu armáda byla dlouhodobě masivně podfinancovaná. Armáda v minulosti prakticky nikdy nedostala to, na co byly vytvořeny plány. Dnes navíc potřebujeme jiný typ armády, než jsme posledních dvacet let chystali. Pozitivní ale je, že existuje vůle s tím pohnout. Máme schválený nový zákon o financování obrany, což je pro nás extrémně důležité.

Lidovky.cz: Jaký jiný typ armády by to měl být?