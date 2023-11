On nespal. Byla to zvláštní bdělost. V hospodě byl jako doma, vzpomíná Petr Pithart na Schwarzenberga

Lidovky.cz: Oba jste působili v disentu, vy zde, on v exilu. Znali jste se?

Věděli jsme o něm z dálky. Byl předsedou Mezinárodního helsinského výboru, díky čemuž se mimo jiné dostal do Kremlu, kde Brežněvovi od srdce řekl, co si o něm a o tom všem myslí. Taky jsme věděli, že pomohl Vilému Prečanovi (český historik – pozn. red.) založit dokumentační centrum, které shromažďovalo všechny materiály opozice a exilu a jejich vzájemnou komunikaci. Díky tomu bylo to období perfektně zmapováno a připraveno k dalšímu bádání.

Lidovky.cz: Jaké bylo vaše první setkání s Karlem Schwarzenbergem?