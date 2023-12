Nás vagabundy vzal Karel k anglické královně, vzpomněl Vondra v Lucerně na knížete

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Vondra se s knížetem se potkal na Pražském hradě, kde dělal poradce prezidentu Havlovi. Schwarzenberg vedl Havlovu kancelář.

„My jsme byli vagabundi na Hradě a vymodlili jsme si tohoto úžasného člověka, aby nás učil. A on začal tím, že nás oblíkl, když jsme šli k anglické královně,“ dal Vondra na pódiu Lucerny k dobru historku.

„Když jsme byli hodně unavení, pozval nás k sobě do Alp, večer jsme si sedli do lovecké místnosti, byly tam lahve whiskey, on si zapálil dýmku a začal vyprávět historky, které znal od táty,“ vyprávěl Vondra s tím, že díky těmto historkám se učili, jak po revoluci dělat politiku. „Dneska učil česky národ, jak má vypadat pohřeb,“ dodal Vondra.

„Punková pocta“

Akce nabídla koncerty, výstavu i filmové projekce. Někteří návštěvníci na sobě po příchodu měli trička odkazující k prezidentské kampani Schwarzenberga v roce 2013, kterým dominoval motiv knížete s punkovým účesem. Na místě se také podávalo víno z Schwarzenberských vinic v Kutné Hoře, které zesnulý kníže z poloviny vlastnil. Akci v Lucerně zahájila kapela Foukal & Romanutti.

„Punková pocta“ navázala na smuteční obřad v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Netradiční rozloučení s politikem připravili přátelé a bývalý tým Schwarzenbergovy prezidentské kampaně. Vycházeli z kampaňových motivů od výtvarníka Davida Černého, který se inspiroval sloganem Punk’s Not Dead.

„Karel byl skutečná legenda“

Podle reportérky iDNES.cz byla Lucerna zhruba hodinu po začátku akce plná lidí. Návštěvníci si mezi sebou například vyměňovali vzpomínky a názory na Schwarzenberga. „Karel byl skutečná legenda, při každém setkání byl velmi společenský a vyřazovala z něj pohoda,“ zavzpomínal účastník akce Pavel, který se s ním párkrát osobně viděl.

Na pódiu v Lucerně vystoupili také moderátoři Světlana Witowská a Jindřich Šídlo. „Celá akce bude punk,“ pronesli. Chtějí, aby dnešní akce nebyla pietou, ale oslavou.

V Lucerně vzpomínali na zesnulého Schwarzenberga také jeho přátelé. Mezi nimi vystoupil třeba chartista Jiří Chmel, který se s knížetem přátelil od roku 1982. Chmel ve Vídni založil klub Nachtasyl, kam chodil právě i Schwarzenberg.

Chmel obzvlášť vzpomínal na večírek z 24. na 25. listopadu 1989, který protáhli do čtyř do rána. Slavili pád komunistického režimu. Chmel také připomněl, že Schwarzenberg měl rád underground.

Schwarzenberg, příslušník jedné z nejstarších šlechtických rodin v Evropě, zemřel v neděli 12. listopadu ve Vídni, kde byl poslední dny hospitalizovaný kvůli dlouhodobým zdravotním problémům, bylo mu 85 let.